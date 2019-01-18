去年270萬騎手幫美團送外賣　逾半每日做4粒鐘

美團(03690)舉辦中國首個外賣騎手頒獎禮。會上共頒發8大獎項，80名優秀外賣騎手及分站獲得殊榮。喺頒獎禮上，美團發表報告稱，舊年超過270萬騎手幫美團送外賣獲得收入。



上班時間靈活、收入有保障、工作時間自由等優勢，都係佢哋選擇做外賣騎手嘅重要原因。據了解，有高達52%騎手每日只係工作4個小時或以下，而工作4至8個小時嘅騎手佔比39%。



外賣騎手嘅收入係多勞多得，想揾多啲就要接多啲單。之不過，正所謂人心肉做，為咗讓騎手更安心工作，美團外賣特別推出騎手守護計劃，提供覆蓋25種重大疾病關懷基金，保障騎手身體健康安全。唔怕因為送外賣太過操勞，飲食唔定時，積勞成疾，但又無錢醫治咁慘情。



唔講唔知，原來2018年，共有270萬騎手透過美團賺取收入，當中77%騎手來自農村，以80後、90後居多。其中來自國家級貧困縣騎手達67萬，覆蓋全國94%貧困縣。

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