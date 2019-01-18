聯交所股權變動資料顯示，中國人壽(02628)於1月15日獲摩根大通增持671萬股，最新持股數目約4.49億股。



中金公司(03908)於1月15日獲摩根大通增持33萬股，最新持股數目約1.03億股。



中國神華(01088)於1月15日獲摩根大通增持142萬股，最新持股數目約2.04億股。



鞍鋼股份(00347)於1月15日獲貝萊德增持341萬股，最新持股數目7,863萬股。



安東油田服務(03337)於1月16日獲羅林增持419萬股，最新持股數目約7.14億股。



東陽光藥(01558)於1月17日獲唐新發增持6萬股，最新持股數目6萬股。



東瑞製葯(02348)於1月16日獲陳紹軍增持150萬股，最新持股數目2,363萬股。



利寶閣集團(01869)於1月16日獲Zhao Tian Ventures Ltd增持32萬股，最新持股數目約4.71億股。



康利國際控股(06890)於1月16日獲Newrich Ltd增持22萬股，最新持股數目約3.43億股。



建發國際集團(01908)於1月17日及18日獲Diamond Firetail Ltd合共增持10萬股，最新持股數目6,041萬股。



民生國際(00938)於1月17日獲China DaDi Group Ltd增持127萬股，最新持股數目約11.61億股。



珠海控股投資(00908)於1月17日獲珠海九洲控股集團增持83萬股，最新持股數目約5.98億股。



綠景中國地產(00095)於1月15日獲黃康境增持3,689萬股，最新持股數目約35.58億股。



莊士機構國際(00367)於1月17日獲EVERGAIN HOLDINGS LTD增持20萬股，最新持股數目約7.77億股。



香港醫思醫療集團(02138)於1月15日及16日獲邱明利合共增持9萬股，最新持股數目約7.27億股。



中電光谷(00798)於1月16日獲黄立平增持222萬股，最新持股數目約17.83億股。



億都(國際控股)(00259)於1月17日獲李國偉增持133萬股，最新持股數目約6.54億股。



德基科技控股(01301)於1月17日獲蔡鴻能增持8萬股，最新持股數目約3.67億股。



現恆建築(01500)於1月17日獲丘子敏增持100萬股，最新持股數目100萬股。



香港華人(00655)於1月16日及17日獲李棕合共增持31萬股，最新持股數目約14.31億股。



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周生生(00116)於1月16日被The Capital Group減持212萬股，最新持股數目4,064萬股。



中國中車(01766)於1月14日被摩根大通減持164萬股，最新持股數目約3.05億股。



廣深鐵路股份(00525)於1月14日被摩根大通減持3,227萬股，最新持股數目4,835萬股。



敏實集團(00425)於1月14日被摩根大通減持66萬股，最新持股數目5,727萬股。



碧桂園服務(06098)於1月15日被摩根大通減持1,251萬股，最新持股數目約1.46億股。



馬鞍山鋼鐵股份(00323)於1月14日被摩根大通減持129萬股，最新持股數目8,607萬股。



李寧(02331)於1月15日被施羅德減持193萬股，最新持股數目約1.08億股。



中化化肥(00297)於1月17日及18日被謝孝衍合共減持60萬股，最新持股數目340萬股。



吉利汽車(00175)於1月17日被FORSTER Carl Peter Edmund Moriz減持20萬股，最新持股數目80萬股。



深圳控股(00604)於1月15日及16日被劉崇合共減持40萬股，最新持股數目620萬股。



泓富產業信託(00808)於1月16日、17日及18日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持398萬個信託單位，最新持有信託單位873萬個。



雲遊控股(00484)於1月17日被張強減持7萬股，最新持股數目7萬股。

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