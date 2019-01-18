【10年前後】2009港股谷底回魂　2019隨時又嚇親你？

呢期潮流興玩「10 years challenge」(10年挑戰)，即對比事物近10年前後的變化。近10年港股由2009年經歷金融海嘯後的貨幣政策量寬時期，股市可謂「升到你唔信」，直到2018年1月創下33,484點的即市歷史高峰，2019年則令人憂心忡忡。



【2009年 vs 2019年】

若以今日(1月18日)作比較，恒指收報27,090點；由於2009年1月18日為周日，若以下個交易日計算，當年1月19日恒指收報13,339點。(本文附圖一)



【逢七必爆，逢八必災，逢九必升？】

自從1997至1999年及2007年至2009後，金融市場有了：「逢七必爆，逢八必災，逢九必升」之說，恰巧地，2017年港股確實做好，並且旺到2018年1月，惟之後確實「爆災」，直到目前仍然未能收復失地。2019年會必升嗎？



根據往績，恒指確實「逢九必升」：1969年升44.6%、1979年升77.5%、1989年升5.5%、1999年升68.8%、2009年升52.5%...(本文附圖二)



【十大最活躍股份變化】

於2009年1月19日，港股10隻最活躍股份依次序為：

●滙豐控股、中國銀行、中國移動、建設銀行、中國人壽、工商銀行、安碩A50、中石化、中石油、中海油



於2019年1月18日，港股10隻最活躍股份依次序為：

●騰訊控股(10年前未有)

●中國平安(10年前未有)

●建設銀行

●佳源國際控股(今次較特殊，可用第11位工商銀行代替)

●小米集團(10年前未有)

●中國人壽

●中國移動

●友邦保險(10年前未有)

●南方A50(10年前有類似的安碩A50)

●舜宇光學科技(10年前未有)



若不計及因特殊因素而上榜的佳源國際控股，第11位是工商銀行。反映這10年，科技相關股份已佔了港股很重要的地位，意味着「新經濟」概念大行其道。(本文附圖三)



【「股王」騰訊10年間有幾威...】

論及「新經濟」，「一哥」必定是騰訊控股(00700)。該股曾於2014年進行1拆5，即現價乘5才能與10年前比較。於2009年1月19日，騰訊約處於44.4元(若以1拆5計，即大約8.88元)，這10年間，股價累計升幅最多達46倍，雖然現價較歷史高位476.6元(若以1拆5前計，股價高達2,383元)回落，但仍較2009年價格高出32倍。持貨10年的長情客應該唔多，但呢一刻應該仲係好滿意投資回報！

(其他2009年受歡迎的藍籌，可參考：https://bit.ly/2CrMnTE )



【「沈大師」10年前怎樣「神預測」？】

若要數股壇大師級分析員，相信訊匯證券行政總裁沈振盈必佔一席。他10年前怎看股市？翻查紀錄，一點也不簡單。



在2008年12月31日，他展望2009年時說：「經濟最差的情況未完全出現，但股市最差的情況，於(2008年)10月27日已現。往後的走勢應是反覆向上為主。直接一點說，現在已是牛市一期了！」



到了2018年底，他展望2019年時說：「恒指熊市一期底部或於2019年首季出現，有機會進一步跌至20,000至23,000點；假如之後環球政策上有利好轉變，將會出現熊二反彈，上望26,000至28,000點，歷時8個月至1年；之後熊三『終極一跌』底部或見16,500點。」



沈大師警告，這次熊市一期行得慢，下跌以「鋸齒式」形態，反映這次熊市較1997、2007年更嚴峻...(本文附圖四)

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