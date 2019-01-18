1周10大驚奇：中國搵到救市良方？牛市在望？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，之後再觀察，從未變調。結果港股本周繼續上升，或印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，增添勝算。之後會怎樣？繼續樂觀至4月，除非突然出現逆轉異象，故本周檢討是必須的。



【1、準過數據！這3大指標更能反映中國實況？】

若要香港股市及樓市安穩，中國經濟是重中之重！怎樣觀察最好？自稱2015年成功預測中國大鑊、去年警告中美貿易戰不簡單的資產管理公司Navellier and Associates投資策略師Ivan Martchev本周警告，相對於中國政府公布的經濟數據，工業商品價格、油價，以及蘋果公司(Apple Inc.)股價，這3項指標更能預示中國經濟接近「硬着陸」。



首先是蘋果公司，該公司的產品擁有「溢價」，即定價較同業高。因此，當每次經濟放緩時，需求就率先減少。事實上，奢侈品一向在經濟衰退時，銷量往往最先下滑。再者，中國是蘋果公司擴張得最快的主要市場，只要中國經濟再減速，影響就更深。



之後是工業商品價格及油價。由於中國經濟總量已升至近13萬億美元，為全球第二，其需求轉變可輕易主宰着整個工業商品價格。更甚的是，由於全球最大經濟體美國仍有增長，惟工業商品價格已大跌，反映中國經濟放緩不是假象，上次出現類似情況是2014年。



他表示，反映工業商品價格的英國倫敦金屬交易指數近期與油價同步下跌，已預示着中國經濟大幅放緩。事實上，由於進口需求龐大，中國是全球期油市場最大買家，而油價上季內由每桶77美元狂瀉至42美元，反映這不單單是供應過剩，需求劇減也是關鍵。



為何要對照倫敦金屬交易指數及油價？他解釋，因這正正反映油價同步下跌非偶然，因金屬指數沒有沙特阿拉伯的「擾亂」。從圖表上看，該指數自2018年6月開始已轉弱，時間上早於油價暴瀉，亦早於中美貿易戰升級，更能反映中美貿易戰不是影響能源需求下跌的主因，即中國經濟早已有轉弱迹象。(本文附圖一)



【2、美著名經濟學家：中國知道減稅威力 牛市在望】

既然中國經濟有「硬着陸」風險，就必須救市，中央亦已公布了多項政策。若是內地分析員唱好，或許被質疑說服力，美國著名經濟師唱好又如何呢？



擁有40多年經驗的前雷曼首席分析員、多次獲媒體評為華爾街最優秀分析員、與多位聯儲局官員有交情的美國著名資深經濟學家Allen Sinai本周表示，目前全球各地央行的激進收水立場已收斂，加上中國政府提出各種刺激經濟措施，將確保從美國到中國等世界廣泛範圍內的股市出現反彈。



他說：「目前到處通脹都很低，這點很令人驚訝，只要通脹保持低位，利率便會繼續保持較低水平，這種情況對股市自然是利好。牛市將重新回歸，它從來都未曾遠離。」



他續稱，上季股市頹勢主要是投資者擔心衰退，畢竟目前經濟擴張周期逼近歷史最長紀錄，令投資者變得相當敏感。雖然到了2019年中，美國經濟擴張期就會打破紀錄，但Sinai認為，經濟擴張期不似由2009年開始，更似僅僅開始第3或第4年，即仍有很大上升空間。他指出，即使全球各地就業市場已趨緊張，惟科技進步似乎已令價格受壓，通脹仍然企低，令聯儲局在加息問題上「如今可以等，他們等得起。」



他又指出，中國明白到減稅對經濟的良好影響，將是重大利好。他說：「通過減稅刺激經濟增長的手段在世界各地證明管用，市場明白這一點，我想到了今年下半年，大家肯定買入中國股票。」



他亦強調，美股最大威脅是中國經濟減速，假如後者經濟增長下降2個百分點，對德國、日本、南韓等出口敏感經濟體將產生漣漪效應，美國企業會受傷害，接下來會停止招聘，美國消費就會受損，這樣的話，下一次衰退便隱約可見。因此，美國也不想看到中國衰退。



他總結說：「我們將能收復很多去年股市大跌的失地，展望未來6至18個月形勢非常有利股市。」



【3、中國拒「大水漫灌」 減稅、降費成主力】

Sinai提到減稅威力，事實上，中國政府正正這樣做！目前正推出各項經濟刺激措施，惟已放棄了被證實是事倍功半的基建投資，轉而以減稅、降費為主。



摩根大通經濟學家本周預計，中國今年的減稅、降費總規模將達到2萬億元人民幣，相當於國內生產總值(GDP)的1.2%。



分析指出，中國政府救市手段有變，很大程度是由於債務巨大，因類似2008年金融危機後那種「大水漫灌式」基建投資，對金融穩定構成威脅。



總體而言，經濟學家預期，減稅、降費料可提高經濟增長0.46個百分點，減稅幾乎是提振個人消費和民營企業的唯一途徑。由於政府不願意走回頭路，預期放鬆地產調控可能性不大。



既然中國政府主張減稅，Sinai上述的升市預言不無道理。



【4、中國出口數據奇差 股市3月前更有轉機？】

除了減稅，中國經濟數據疲弱也可能有利股市！中國本周公布，以美元計，2018年12月出口按年大瀉4.4%，遠差過市場預期，反映經濟前景轉差，惟可能預示着中美雙方將尋求在3月1日限期屆滿前達成貿易協議，以消除目前的僵局。



牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐香港的亞洲經濟學家Louis Kuijs表示，貿易數據差透，很可能加大中國提速達成貿易協議的壓力，或者最少要阻止美國再上調關稅。與此同時，美國亦有需要減低對中國的貿易摩擦，因數月前相關負面新聞已影響經濟及金融市場。



據悉，中國副總理劉鶴將於本月30至31日赴美再作談判，目前雙方在較多爭議的項目上進展不大，例如知識產權、對國企支持力度等。



假若中美貿易談判有突破會怎樣？全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)主席及行政總裁芬克(Larry Fink)本周表明，一旦中美能就貿易協議達成共識，金融市場將立即出現「狂牛式升市」。



他表示，中美的協議需要向外界展示雙方減少分歧，包括雙方都取消目前實施的額外關稅。他補充，在未看到中美貿易明朗化前，金融市場難以展開超級升市，惟美股在去年平安夜已見了短期底部，一旦貿易戰被認定已解決，市場的樂觀情緒會立即顯現。



【5、別再寄望炒iPhone！Apple須在中國減價】

上述提到Apple的表現也反映着中國經濟，那麼，它要怎樣做才能讓股價回穩，兼預示中國經濟有轉機呢？結論或許是港人靠炒新iPhone「賺快錢」的機會很可能已是絕響。



正如蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克所說，該公司已成功由賣iPhone轉型至提供服務的公司，但別忽略了重要的一點，就是這需要維持強大的客戶基礎。就此，Wedbush分析師Dan Ives認為，蘋果公司最大風險是中國客戶大量流失，因為iPhone XR定價仍然太高，要在未來數月狂劈20%才算合理。



他說：「蘋果公司要做服務公司，就需要在未來數季確保iPhone客戶不會流失，故在中國的減價行動需要更顯著，這是聰明及必要的策略。」Ives指出，由於蘋果公司要成為服務型企業，而智能手機用家一般會在2至3年換機，怎樣吸引Android手機用戶轉用iPhone是關鍵，否則只會讓iPhone用戶轉用Android手機。因此，蘋果公司在中國的高定價策略已告失敗，再這樣下去只會「趕客」。



事實上，很多用家已因iPhone XR售價太貴而拒絕使用，蘋果公司自發布該手機以來，已不斷削減生產訂單，就在1月初，更警告上季收入遜預期，原因正正是中國銷售疲弱。



他估計，在未來12至18個月，有大約3.5億iPhone用戶需要換機，當中料涉及6,000萬至7,000萬中國用戶，對蘋果公司而言就是危機，因為售價更低的Android手機功能更廣泛，這就是iPhone需要減價的主因。他建議，iPhone XR在中國的售價可能要減至5,200元人民幣左右才有吸引力。



果然，蘋果公司本周已在中國推出優惠券，iPhone XR變相減價...



【6、異象：神秘大戶賭兩年內沒有「特大股災」】

講完中國經濟，到了觀察異象。美股本周再有「神秘大戶」出沒！資料顯示，有交易員在周一(1月14日)於美股期權市場作出巨額賭博，情況猶如「股神」巴菲特2008年對賭全球股市升市一樣。



該交易員賣出了標指1.9萬手認沽期權，接貨期限為2020年12月18日、標指2,100點。所謂賣出認沽期權(sell put)，即主要接收該些認沽期權的保證金，不用成本，只要標指不跌穿2,100點，就會以保證金為贏錢的數額，惟一旦跌穿2,100點，損失的資金可以是無底深潭，最終要看標指最低位。



換言之，由於標指周一收報2,582點，只要在2020年12月18日前，標指累挫不多於22%，該賭博就能盡收保證金，涉及1.75億美元(約13.65億港元)左右，即打賭美股大約兩年不會有「特大股災」。



回顧「股神」巴菲特曾於2004至2008年做過類似賭博，涉及逾40億美元保證金，打賭股市在未來15至20年上升，將於2026年結算。



雖然周一這單匿名交易數額沒有巴菲特般巨大，但仍然價值不菲，一旦該人看錯方向，損失可以高達逾5億美元(約39億港元)。舉例來說，只要標指在2020年12月18日累瀉34%，他的損失就達5.58億美元。市場人士估計，這可能是來自大型金融機構的對沖方案。



【7、異象：美10年債息現「終極死亡交叉」】

除了股市，債市也有異象。反映美國整體融資成本的10年期美債孳息率在技術走勢上出現噩耗，就是50天線跌穿了200天線，形成「終極死亡交叉」，或預示着債息將繼續下跌。一旦如此，亦反映着聯儲局未來再加息的機會下降，因債息走勢往往反映市場對利率的看法。



就此，Newton Advisors技術分析師Mark Newton表示，投資者應該立即沽售債券，因為經濟看似仍然強勁。



美10年期債息現處於2.75厘左右，根據往績，「終極死亡交叉」可能預示着該債息會跌至2.5厘水平，甚至在未來6至9個月會低見2.25厘。



【8、香港樓價難大冧？一個很簡單的原因...】

若債息下跌反映聯儲局不能加息，樓市會如何？雖然香港樓價自2018年8月陷入調整期，但近期新盤開售依然人頭湧湧、購買力十分強勁，完全不似淡市，樓市是否存在着「不跌神話」？連外國媒體也想找出答案。



就此，美國媒體《彭博》本周給出答案，而且一句講完！報道引述中信里昂證券房地產研究區域負責人王艷(Nicole Wong)說：「市場仍有很多錢，就是這麼簡單。」她指的是香港銀行體系內的存款創紀錄新高，反映大眾有能力買樓，只在乎他們願不願意。



雖然香港總儲蓄率沒有像新加坡那麼高，但依然足以令人羡慕。世界銀行數據顯示，2017年香港總儲蓄水平為27%，高於法國的23%、加拿大20%、英國13%。



事實上，不少港人視「上車」為首要目標，願意預留大筆收入實現置業夢想。根據抵押貸款經紀公司mReferral Brokerage Services數據，業主將接近60%收入用來供樓。父母亦十分樂意協助兒女。



【9、基金之神逝世！給年輕人留下6條忠告】

要數本周大事，除了恒常的數據及市況，其中一位金融市場殿堂級大師、領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)於美國時間周三(1月16日)逝世，終年89歲。他是傳奇投資者及創業家，連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。



回顧博格爾在2017年接受外國傳媒訪問時，分享了他的人生經歷，並以經驗給予年輕人致富建議，不妨重溫一下...



●絕不平坦的人生

博格爾一開首就勉勵20至30多歲的年輕人，不要只看到別人風光的一面，他自己31歲正值搏殺階段時，竟然有一天心臟劇痛，經醫生診斷後，發現患了先天性右心室發育不良，心律失常一度令他心力交碎、精神崩潰，心臟病一直離他不去，到了65歲更需要進行心臟移植，才能活到今天。



不過，博格爾沒有自暴自棄，這一段「生命教育」反而令他學會了怎樣才能成功。由他一手創立的領航集團，今天管理資產逾5萬億美元。



他說：「從我自己的心臟病經歷，可以知道每個人都可以被某樣事情所擊敗，但你必須要明白，人生任何一個挫折，都只不過是整個生命的一小部分，完全不值得太在意。相反，你一定要跟隨自己的生活規律，無論怎樣，也不要輕易被打亂，只有依照自己的生活規律去做，你才能達到自己想要的生活。」



作為一位近90歲的老人，他對時下20至30多歲的年輕人總結了6點人生經驗，不妨參透一下：



●如果你想成為企業家，必須擁抱巨大風險

他說：「想成為企業家，不能擁有微弱的心臟，要明白這是高風險、高回報的行為。我會鼓勵年輕人愈早學會儲蓄愈好，這樣才能有『種子錢』及學懂金錢來之不易，當你選擇創業後，必須有心理準備全部辛苦錢有可能化為烏有。你要謹記，如果創業失敗，就重頭來過；一旦成功，回報隨時會遠超你當初的夢想。」



●一定要勤力到底，它不會傷害你

他說：「年輕人出來社會做事，必須要工作時間長一些、勤力一些、聰明一些。這亦是我成功的秘密。我不會過分強調工作與生活平衡，生命從來就要取捨，仍記得當我1996年(65歲)進行心臟移植手術後，第一時間就問有沒有一支鉛筆及一本簿。」



●找一間對的公司，就算一開始職位未如心水

他說：「年輕人找工作，不要只看最初的薪酬，先找一間對的公司，進入公司後，自然會有機會給你。我自己一開始時的事業，也像其他人一樣，由低做起，直至1975年被威靈頓基金(Wellington Funds)裁員，就自立門戶創辦領航集團(Vanguard)。我認為，年代已不同了，科技的進步改變了事業階梯，年輕人能創業的機會更容易，在選擇工作方面，需要注意企業對科技的野心。」



●說到投資，要令自己有規律

他說：「年輕人不要把投資當成是全職工作，因所有嘗試捕捉短期炒作的投機者都是一場輸家遊戲，沒有一個人能知道明天會發生甚麼。投資可以很簡單，定期買入『指數基金』就可以了，不要嘗試捕捉時間、不要估、做少錯少，這才能減少錯誤，令你的財富享受乘數效應，並成為贏家。」



●不要聘用理財顧問

他說：「除非你有特殊需要，否則不要浪費金錢找其他人為你管理資產，除非理財顧問可以引導你有規律地投資。」



●留在遊戲中

他說：「年輕人要謹記，你現時所經歷的任何一件事，都只是你整體人生中的一小部分。人生如戲，不要對現時面對的逆境或挫折看得太重。例如我自己在65歲進行心臟移植，當時固然是大事，但到了現時近88歲，原來只是人生的一小部分情節。年輕人不要輕易言敗，留在你的人生遊戲中吧！」



【10、特朗普、股神、蓋茨有乜共通點？都係垃圾...】

最後分享一下特朗普、股神、蓋茨，甚至佩洛西等知名人士有何共通點，原來他們都是垃圾...食物愛好者。



美國總統特朗普於周一(11月14日)在白宮宴請大學美式足球隊冠軍Clemson Tigers成員時，以麥當努、Wendy’s、Burger King，以及Domino’s等著名快餐店「自助餐」作款待，主要有各類漢堡包、魚柳包、薯條、麥香雞、薄餅、沙律等。



特朗普說：「我們有300個漢堡包、很多很多薯條，全部都是我們喜愛的食物。我期待在我們離開時會看到甚麼，因為我不相信會剩下很多食物。」



傳統上，白宮招待嘉賓會有各式佳餚，但由於政府局部關門，廚師因無糧出而被迫放假，於是特朗普就自掏腰包，拿出3,000美元(約2.34萬港元)買快餐。



結果如何呢？特朗普在周二(1月15日)自豪地在其社交媒體Twitter帳戶留言，透露在1小時內，所有食物都被吞噬了，並指運動員確實是「偉大的傢伙及大食客！」



事實上，特朗普本人就是快餐愛好者，在競選總統期間，他的固定晚餐是麥當努的「兩個巨無霸、兩個魚柳包，以及朱古力麥旋風」。無論你怎樣評價，他不是唯一一位喜愛快餐的成功人士。



「股神」巴菲特也十分喜愛「食老麥」，每日都以麥當努的食品作為早餐。雖然已是億萬富豪，但他從來都不會花超過3.17美元(約24.7港元)在購買早餐上。



除了「股神」，他的老友、微軟創辦人蓋茨也是麥當努的「粉絲」，喜愛食芝士漢堡包及飲健怡可樂。他的老友指出，如果約蓋茨吃午餐，他會揀去麥當勞。



就算是目前就墨西哥邊境圍牆，與特朗普鬧翻的民主黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)，也是「垃圾食物」愛好者，曾透露每日早餐後，都要吃黑朱古力雪糕，重要程度猶如飲咖啡一樣。



看！即使巴菲特、蓋茨、佩洛西也不滿意特朗普，但他們依然有「同一話題」。

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