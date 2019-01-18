華能去年發電量增9%

華能國際電力(00902)公布，2018年第4季中國境內完成發電量1,037億千瓦時，按年增長3.49%；完成售電量979.53億千瓦時，按年增長4.05%；2018年全年，中國境內累計完成發電量4,304億千瓦時，按年增長9.12%；完成售電量4,059億千瓦時，按年增長9.3%。



2018年全年公司於中國境內平均上網結算電價為每兆瓦時418.48元人民幣，按年增長1.08%。2018年全年，公司結算市場化交易電量1,752億千瓦時，交易電量比例為43.48%，比去年同期33.47%增加10.01個百分點。

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