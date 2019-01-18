去年訪日遊客首破3千萬　人均消費最多唔係中國...

日媒報道，2018年訪日外國遊客人數達3,119萬，旅客消費額4.5064萬億日圓(約3,248億港元)，兩者皆創歷史新高。在人均消費額方面，澳洲居首位，超過2017年居首的中國。



雖然日本旅遊業受夏季到秋季的颱風災害和北海道地震影響，但年底時旅客明顯復甦，致使2018年訪日遊客人數首次突破3,000萬，5年大增3倍，如果訪日遊客人數能按這個速度增長下去，有望達到日本政府提出的「2020年訪日遊客達4,000萬人」的目標。



其中，來自亞洲的訪日遊客持續增長，中國大陸遊客達838萬人，首次突破800萬大關。東南亞方面，泰國遊客為113萬人，首次突破100萬大關。與2017年相比，越南大幅增長26%，俄羅斯增長23%，主因是日本政府放寬簽證。

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