內地客遊日消費有變！必搶「12種神藥」銷情放緩

日媒報道，訪日中國遊客在藥妝店購買的暢銷商品今時不同往日。從近月銷情來看，被中國點評網站稱作「12種神藥」的商品銷售增長放緩。



雖然如此，訪日中國遊客依然是藥妝店的主力。從事購物數據分析的True Data，將2018年與2017年春節期間的數據進行比較，發現訪日遊客頻繁光顧的藥妝店平均銷售額增長5%。



不過，2018年排名前10的熱銷商品合計銷售額，較2017年減少38%。2017年十大暢銷商品的合計銷售額，相當於2018年前17種暢銷商品的合計銷售額，反映遊客集中購買特定商品的傾向漸漸消失。



從主要在東京圈開店的藥妝連鎖店Tomod's近月銷售來看，排在第一的是資生堂新上市的防曬霜「安熱沙金瓶」(ANESSA Perfect UV Sunscreen Skincare Milk)，90ml限定版的銷量位居第一，60ml普通版的銷量也排在第三位。資生堂在2017年春節前後發售、具有美白和改善細紋功效的美容霜，也位居暢銷榜前列。



之前一直備受歡迎的武田藥品「合利他命強效營養補充劑」(Alinamin EX Plus，270粒)，雖然位居暢銷榜第二位，但銷售額較2017年春節減少40%以上。



被中國點評網站評為「去日本必買的12種神藥」之一參天製藥的「參天玫瑰眼藥水」(Sante Beautéye)，位居暢銷榜第四名，惟銷售額較2017年減少35%。大型藥妝連鎖企業Cocokarafine方面，在12種神藥中，兩款商品的銷售額較2017年春節下滑30%。

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