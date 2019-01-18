新股專輯：餐飲企業太興集團申請主板上市

本地大型餐飲集團太興集團趁成立30周年申請主板上市，獨家保薦人交銀國際。



據初步招股文件，截至1月7日止，太興在香港、澳門、內地及台灣以「太興」、「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」等8個品牌，經營185間餐廳，當中旗艦品牌「太興」共有110間，佔集團總收入逾六成。於去年首三季，集團收入達23.48億元，按年增長近15%；期內溢利則按年升67%至2.89億元。以地區劃分，期內收入超過77%來自港澳地區。



文件顯示，集團去年首三季同店銷售增長達5.1%，總概約翻座率為5.1次，當中以「敏華冰廳」及越菜「錦麗」最高，分別達17次及9.9次。以每名顧客平均消費計，集團旗下品牌中表現最強勁為中式餐館「漁牧」，達176.5元，其次為「茶木」的96.5元，「太興」僅錄70元。



文年中並提及，集團旗下餐廳收支平衡期一般介乎2至3個月，目前仍有約15間現有餐廳尚未達收支平衡，主要由於當中大部分開業不足3個月，預期可在未來約2至3個月內達致收支平衡。集團並將在上市前宣派特別股息4000萬元， 預期上市後派息比率不少於三成。



預期集資所得將用於開設及翻新餐廳，其中本財年首季將在港開設一家台式麻辣火鍋，另預期在2019至2021財年為現有品牌組合開設57間新餐廳，及在期內推出兩個亞洲菜的新品牌。此外，集團計劃在2021財年擴充或搬遷香港食品廠房。



去年中曾有市場消息指，太興委聘交銀國際安排上市事宜，目標集資約1億美元(約7.8億港元)，惟當時公司方面隨即否認。



另外，申萬宏源香港(00218)母企申萬宏源集團(000166.SZ)亦已遞交來港發行H股申請，申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

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