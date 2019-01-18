全球經貿戰：特朗普召集官員討論投資5G

外國傳媒報道，美國總統特朗普周二(1月15日)會見了副總統彭斯等逾20名內閣官員，討論如何為5G基建計劃注入資金，以通過該計劃實現美國空中交通管制的現代化。



事實上，新一代無線技術5G已成為各國必爭之地，新技術不但能提高移動通信的速度，還能連接數10億台設備、顛覆交通運輸、製造業，甚至是醫療行業。



這有助於解釋美國與中國最大科技企業華為之間愈演愈烈的緊張關係。華為正力爭成為全球5G領導者，但美國官員懷疑，中國的間諜將藉此暗中監視西方國家政府和企業。



透過5G，可以通過數百萬個天線實現即時通信。隨着視頻、音頻和數據傳輸實現零延時，汽車可以相互對話，避免發生事故，工廠負責人可以監督零部件的供應，醫生則可通過遠程進行手術。與目前標準相比，5G連接速度將會提高10至100倍，快到足以在幾秒鐘內完成一整部電影的下載。



然而，美國國家安全部門的官員則從中看到，間諜、黑客和網絡竊賊將有近乎無限的機遇，來竊取商貿機密、破壞機器設備，甚至向汽車下達撞擊的命令。美國方面以安全威脅為由，敦促盟友拒絕華為，國會亦已禁止政府部門採購華為設備。



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