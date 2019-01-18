中國經濟放緩又一例證！Tiffany銷售遜預期

外國傳媒報道，美國奢侈品珠寶公司Tiffany公布，在過去的零售旺季同店銷售跌2%，主因是中國旅客減少購買珠寶。



該公司指出，在去年11至12月，銷售淨額跌約1%，至10.4億美元，差過該公司預期，主因是歐美本土顧客需求減少，外部不明朗因素及金融市場波動也影響銷情。



與不少奢侈品公司一樣，Tiffany依賴來自中國的中產階層消費力，受到需求放緩拖累，該公司預期2018年全年每股盈利將低於早前預測的4.65至4.8美元；總收入料按年升6至7%，低於早前預期的高單位數增長。



該公司股價目前在美股開市前延長交易時段跌0.9%。

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