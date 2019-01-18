華府停擺影響擴大　美公務員生活開始遇困難

外國傳媒報道，美國政府局部關門已踏入第28天，繼續蠶食美國經濟，不少聯邦僱員已透露，經濟開始出現困難，難以滿足照顧家人的日常生活。



事實上，美國人一向不愛儲蓄，早前有調查顯示，每5位美國人，就有1位(即20%人)的信用卡負債總額多於其應急儲蓄；12%人表示雖然沒有信用卡負債，但同時沒有應急儲蓄。



不過，截至目前為止，美國總統特朗普與民主黨依然未能就邊境圍牆撥款讓步，有白宮官員透露，已預計政府局部關門，每周會令經濟增長損失0.13個百分點，遠高於最初預期的每周0.05個百分點，因為連政府外判機構都已受到影響。

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