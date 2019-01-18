樓價UPDATES︰荃灣麗城花園月內3宗成交

受新盤氣氛帶動，二手交投亦略增，荃灣麗城花園本月已錄得3宗成交，平均實用呎價則回落至11,105元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城1月錄得約30宗租賃成交，平均實用呎租約43元。近期屋苑怡山閣低層D室三房戶，實用面積689方呎，向東南。業主去年11月初以2.8萬元放租，終大減6,000元，以2.2萬元租出，實用呎租約32元。



●筲箕灣東灣閣高層D室，實用面積約403方呎，以兩房設計，以1.55萬元租出，實用呎租約39元。該單位為業主於2008年10月以約210萬元購入，現時回報不俗。





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九龍區



●長沙灣昇悅居2座中層G室兩房戶，向南望開揚景，實用面積約517方呎。業主以約2.1萬元放租約10天，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減1,500元，以1.95萬元租出，實用呎租約38元。



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新界區



●荃灣麗城花園3期2座高層D室銀主盤，實用面積728方呎，以三房包括套房設計，主人房可享海景。單位去年10月叫價880萬元放售，由於市況淡靜，最終兩度降價共100萬元，以780萬元售予用家，實用呎價10,714元。



●東涌居屋裕東苑D座中層12室兩房戶，實用面積約539方呎，早前叫價約420萬元放售，累減價約一成後，獲白居二買家於未補價第二市場以378萬元購入，實用呎價約7,013元。資料顯示，上址為原業主於1997年8月以約76.8萬元購入。



●首置人士睇樓逾半年，見近期樓價跌勢回穩，決定加快入市，剛於已補價自由市場以438萬元購入屯門居屋兆康苑D座高層7室，以實用面積455方呎計，實用呎價9,626元。

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