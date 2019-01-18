來華「血拚」！外資購中國商業房產金額創新高

近年中資企業海外「併購狂潮」不再，但外資反過來正成為中國內地商業房地產市場的主力買家。



外國媒體報道，乘中國企業努力「賣產」去槓桿的勢頭，去年外資企業在中國的商業房地產收購規模達到780億元人民幣，按年飆升62%，並創下自2005年有紀錄以來的新高。



統計又顯示，去年外資掃貨的比例，佔上海商業房地產總銷售額逾半；而計及全國，外資掃貨金額亦佔31%。其中，美國私募巨頭黑石集團(Blackstone)及新加坡的凱德集團(CapitaLand)可算是外資「血拚」的領頭羊。



去年凱德就夥拍新加坡政府投資公司(GIC)斥資18億美元收購上海最高雙子塔，成為最大的一筆收購。隨後黑石亦在12月斥資12.5億美元收購了北京的一家寫字樓和零售建築群。



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