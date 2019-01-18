新盤UPDATES︰逸瓏灣8加推60伙　柏蔚山一房戶逾1600萬沽

新一年新盤繼續以低價作招徠，認購反應持續理想，發展商亦乘勢加推，市場上數個新盤快將開售。



●逸瓏灣8原價加推60伙 兩房入場費635萬元

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8原價加推2號價單，提供60伙，折實平均呎價13,655元，包括35伙兩房戶及25伙三房戶，扣除最高折扣優惠，入場費635.4萬元，單位為3C座12樓E室兩房戶，實用面積495方呎。



他續指，加推單位最高折實售價1,138.5萬元，折實呎價介乎12,837至14,728元，較同區樓盤仍有兩成半折讓，項目將於周六(1月19日)上載銷售安排，並於下周開售，兩批單位市值約16億元。該盤至今累收逾300張入票，用家佔八成，不少為分支家庭。



據悉，截至晚上9時，該盤已收逾350個登記，較兩張價單共168伙，超額認購逾1倍。



●柏蔚山4天沽3伙 一房戶逾1600萬沽

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山沽出3座22樓B室一房戶，實用面積570方呎，成交價為1,601.9萬元，呎價28,104元。項目由開售至今累售488伙，佔可售單位逾8成，套現逾115億元。



●紅山半島22幢洋房下周二起招標

一手銷售資訊網資料，華懋集團等合作發展的大潭紅山半島B區上載新銷售安排，項目的22座洋房由下周二(1月22日)至2月底，以每日招標及截標方式推出。



●MALIBU 終止買賣合約單位加價5%

一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU其中1伙加價約5%，單位為3B座52樓D室，實用面積544方呎，價單售價由1,009萬上調至1,061.6萬元，最新呎價為19,515元。該單位原於去年3月以792.1萬元沽出，其後於10月終止買賣合約，將於下周二起重新發售。



●KADOORIA連花園特色戶7200萬沽

一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA嘉道理道119號地下單位，實用面積1,634方呎，花園面積313方呎，成交價7,203萬元，呎價44,082元。

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