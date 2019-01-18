無永遠敵人！巴克萊料iPhone最終會用高通5G晶片

外國媒體引述大行巴克萊銀行的報告，稱該行分析師仍然認為蘋果公司2020年的手機很可能不得不使用高通(Qualcomm)的5G晶片，並認為這樣的交易，將解決兩家公司間的訴訟。



此前有報道指，英特爾(Intel)將成為蘋果公司設備的5G晶片獨家供應商。惟最新消息指，在近期的測試中，Apple對英特爾「並不滿意」，因為現行的英特爾8060晶片沒能解決手機散熱和電池壽命的問題。



有分析指這一結論十分大膽，因為蘋果公司和高通正在全球範圍內進行激烈的訴訟戰。



2017年1月，美國聯邦貿易委員會因不公平的專利使用費對高通發起訴訟，隨後Apple亦起訴高通，稱高通「為與他們毫無關係的技術收取特許使用費」，而高通則反駁稱Apple的指控毫無依據。



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