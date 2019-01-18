【脫歐陰霾】英上月零售倒退　商家憂消費者勒緊褲頭

外媒報道，英國去年12月零售銷售按月倒跌0.9%，低於市場預期，更創2017年5月以來最大跌幅。由安永會計師事務所成立的EY ITEM Club經濟學家Howard Archer表示，在脫歐前景未明朗下，現時零售商的主要擔憂是消費者未來或進一步限制支出。



英國零售商協會(BRC)上周發表研究報告亦顯示，自10年前金融海嘯以來，首次出現零售商無法在聖誕錄得銷售增長，連鎖超市Sainsbury及Morrison聖誕銷售亦低於預期。



另外，英國國家統計局(ONS)數據顯示，地毯和地板銷售正錄得下降，可能反映房屋市場停滯不前。值得一提的是，英國經濟數據並非完全轉差，2018年英國基本工資增幅為2008年以來最高，而通脹率僅2.1%，是兩年來最低。

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