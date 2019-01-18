洛陽鉬業斥近90億元　購剛果礦區股權

洛陽鉬業(03993)公布，收購子公司TFHL股東BHR Newwood DRC全部股權，涉資11.35億美元(相當於89.05億港元)。



公告指，在交易前洛陽鉬業與BHR Newwood DRC分別持有TFHL的70%及30%股份，而TFHL主要資產為剛果東南部Tenke Fungurume銅鈷礦的80%股權。因此，預料交易完成後，洛陽鉬業將持有TFHL的100%股權，並間接持有Tenke Fungurume礦區的控制權。



公司期望，交易後可加強對該礦區的日常管理及採礦操作的控制及監督，並增強集團盈利能力和抗風險能力。

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