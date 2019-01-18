夜市UPDATES：美股高開200點後稍回　TESLA挫9%

最新數據顯示美國工業產出增幅在12月份擴大，美股道指高開近200點後稍回，但仍有望錄得連續第4個交易日上升。道指目前報24,511點，升141點；納指報2,652點，升16點；納指報7,114點，升29點。



網絡電視營運商Netflix去年第4季收入略低於預期，今季盈利及收入預測亦遜預期，股價跌幅擴大至3%。電動車生產商特斯拉(TESLA)裁減7%全職職位，股價瀉近9%。



下周一(2019年1月21日)是馬丁路德金日，美股將會休市。



關於美國政府可能削減對華關稅的報道主導了投資者情緒，港股期指夜市受美股驅動，目前升120點至27,220點，高水129點。



雖然美股續向好，但美國政府停擺破紀錄，愈來愈多的華爾街分析師和投資者發出警告，稱美國政府停擺可能很快累及股市。



一份報告中寫道，研究結果發現政府關停可能導致季度經濟增速下降0.5至2個百分點。



另外，美國聯儲局「第三號人物」、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)「放鴿」。他指出，當局在貨幣政策問題上需要耐心、審慎和良好的判斷力，又表示，雖然今年通脹或達到2%目標，但若經濟前景惡化，聯儲局將盡力救市。



歐股全線大漲，英國富時100指數漲1.92%，法國CAC40指數漲1.70%，德國DAX指數漲2.17%。



【22:35】中美貿易緊張關係有望紓緩，美股開市早段繼續做好，道指漲190點，至24,560點；納指升52點，至7,136點；標指升17點，至2,653點。



Tiffany去年最後兩個月假期旺季的同店銷售沒有增長，並預測2018年度每股純利只及預測下限，股價早段仍升2.8%至87.65美元。



網絡電視Netflix去年第4季收入略低於預期，今季盈利及收入預測亦遜預期，股價早段跌1.73%至347.09美元。



電動車生產商特斯拉舵手馬斯克表示，需要裁減7%全職職位，並稱前路「非常困難」，股價早段挫6.24%至325.65美元。

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