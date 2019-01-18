Netflix盈測遜預期　股價早段挫近3%

受惠海外市場高速增長，網絡電視Netflix去年第四季淨付費用戶數目增加884萬戶，按年大增34%，多過預期的850萬戶，但期內收入只升27%至41.9億美元，略低於預期的42.1億美元，加上今季盈利及收入預測均遜預期，股價周五(1月18日)早段挫2.94%至342.81美元。



上季增長用戶中，海外佔731萬戶或整體83%，按年大升42%，遠高於預期的610萬戶，美國用戶數目則增加2%，令截至去年底止全球用戶數目增至1.39億戶，並預期今季用戶數目增加890萬戶。



至於Netflix上季純利倒退28%至1.38億美元，每股賺30美仙，好過預期的24美仙，但預測今季每股純利只有56美仙，低過分析員估計的85美仙，收入預測亦只有44.9億美元，略低預期的46億美元。



公司行政總裁黑斯廷斯表示，現時美國用戶每天觀看其內容的時間達1億小時，相當於全國電視觀看時間的10%，不太擔心新串流服務如Disney+的出現，反而指最大威脅來自包括YouTube及大熱遊戲Fornite的其他娛樂競爭。



Netflix又預期今年燒錢見頂，財務總監諾伊曼(Spencer Neumann)表示，上季負現金流由前年同期的5.24億美元跳升至13.2億美元，令全年總數達30億美元，估計今年燒錢金額相若，並相信未來可以自行融資。



對此，星級分析員芒斯特表示，隨着新競爭對手謀搶奪視頻串流市場，Netflix獲市場給予的市盈率可能受壓。截至周四止，Netflix市盈率高達122倍。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/