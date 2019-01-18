財經評論：美國政爭拗不停　經濟衰敗有迹尋

美國政府部分機構關門已四周，民生經濟必受影響，可至今內部爭拗仍沒完沒了。正所謂「家衰口不停」，美國企業盈利亮紅燈是預警，投資信心開始轉弱，經濟數據轉差，一旦利率見頂，意味美國經濟將難逃衰退的命運，繼而拖累全球！



美國總統特朗普堅持國會通過包括興建美墨圍牆的臨時支出法案，為此與民主黨互不相讓，致使政府由上月下旬一直停擺至今，其後果是相關公務員無糧出，政府職能未能有效運作。最惡劣的狀況是擾攘至三月初債務上限，威脅政府償債能力，引發美債評級下調浪潮，後果難以想像。



當前中美貿易談判正處關鍵時刻，難料三月限期前能否取得成果。如今美國企業受惠稅改的效益高峰已成過去，代之而起貿易戰帶來的衝擊正逐漸顯現。強如美國巨型企業的蘋果公司，亦因為大中華市場銷情欠佳，下調季度盈利預測，變相發出盈利警告，部分地區產品更鮮有出現減價潮。美企強者不再強，實乃一大警號！



最近聯儲局發表的《褐皮書》顯示，美國經濟已呈放緩迹象，樂觀情緒出現降溫，主要是受到美國政府局部停擺、貿易爭端、貸款成本上升和股市波動影響，部分企業縮減投資計劃，故向下修訂今年的增長預測。投資者信心轉弱，是另一警號！事實上，聯儲局多次加息下，美國樓市已開始放緩。顯見，美國正處於復甦期的盛衰分界點，而政府持續停擺，將加速美國走向經濟衰退的邊緣。



展望今年，環顧全球經濟沒有一片樂土！美國經濟如是，新興市場亦然，中國已重啟寬鬆貨幣政策救市，雖見中港兩地股市回升，但背後隱藏着的債務和硬着陸危機更令人擔心。畢竟「打腫臉扮闊佬」的手法難以持久，經濟底子是強是弱，醜婦終須要見家翁！



再看已發展經濟體，歐洲至今加息尚未有期，美國本輪加息可能處於尾段甚至經已完結，說不定經歷今次政府停擺後，經濟轉差將促使聯儲局於今年稍後時間要考慮減息刺激經濟。全球利率低企將維持一段更長的時間，意味經濟復甦乏力，誠然是一個壞消息！



到底中美貿易談判會否有驚喜，反正眼前中美都成了輸家。至於歐洲，標榜民粹主義的黃衫軍興起，英國脫歐更是困阻重重。世界立立亂，極受外圍影響的香港身處其中，有如一葉扁舟載浮載沉，偏偏港府依舊以其輕佻傲慢的態度對待經濟問題，只怕遇環球巨浪隨時有滅頂之災！

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