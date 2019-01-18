長和旗下赫斯基提購加國油企觸礁

長和(00001)旗下的加拿大石油公司赫斯基能源於周四(1月17日)宣布，對加拿大油砂公司MEG能源提出的收購要約已於1月16日到期，由於未獲足夠的MEG董事會和股東支持，故集團不尋求要約延期。為這項價值約33億加元(約201億港元)的敵意提購畫上句號。



棄購消息曝光之後，MEG股價隨即大幅下瀉36%，赫斯基則上升13%。由於是次提購包括MEG的淨債務約31億加元(約189億港元)，意味着這項涉及390億港元的交易最終受挫。



赫斯基解釋，自提購以來行業及經濟環境均出現負面轉變，包括加拿大艾伯塔省政府要求能源公司減產，而加拿大石油出口管道的發展亦未有特別進展，都令前景不穩定。MEG亦於同日承認有關收購不獲足夠股東支持，證明該提購未能反映公司的價值和長遠的潛力。



事實上，去年11月，同系以長實集團(01113)牽頭、以約130億澳元(約752億港元)收購澳洲天然氣管道公司APA Group的計劃亦未能成功，遭當地財政部以交易有違國家利益予拒絕，因澳洲政府擔心一旦併購成事，將令當地最重要天然氣管道業務過度集中於單一外資企業手上。

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