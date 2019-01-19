東方日報B2：港股3周漲近千六點　重上27000關

市場憧憬中美貿易關係或回暖，港股周五上漲335點，恒生指數重越27,000關，收27,090點，更連續三周上揚，累積上漲1,586點，創2018年1月底後最長升浪。綜合券商意見，相信今年不會重演去年1月港股見頂後顯著回落慘況，但因近期已上升不少，短期或面對橫行整固壓力。



恒指周五開市漲237點後，最多曾漲361點，高見27,116點；國企指數曾漲149點，收市依然漲124點，報10,636點。全周計，恒指及國指分別累漲423點及182點。



東網統計港股10年前後變化，根據2007至2009年金融海嘯期間，港股經歷「逢七必爆，逢八必災，逢九必升」，最終於2009年1月19日，恒指收報13,339點。恰巧地，港股2017年做好，惟2018年確實「爆災」，今年亦恐怕未能收復失地。



港股周五總成交額近925億元，沽空額116.14億元，沽空比率回落至12.62%，當中騰訊(00700)沽空額顯著減少至9.92億元，但仍踞沽空金額榜首位。另外，港股通(滬)及港股通(深)周五分別淨買入4.54億元及3.74億元。



周五有1,038隻股份上升，騰訊漲1.75%，收337元，4日累漲4.72%。家電、汽車及5G概念等「國策股」亦有資金吸納，創維數碼(00751)急漲16.13%，海爾電器(01169)則漲5.44%。



此外，日前遭「洗倉」多隻細價股如佳源國際(02768)、仁天科技(00885)及陽光100中國(02608)，周五股價顯著反彈，分別漲74.6%、37.5%及29.77%。不過，個別創業板股份繼續急挫，Classified Group(08232)股價瀉56.47%，去年九月遭沽空機構狙擊的中新控股(08207)，股價亦挫32.67%。



儘管中國經濟增長放緩，同時中美爆發貿易戰令去年中資股大跌逾24%，為過去10年來最差，但富達國際亞洲股票投資董事Medha Samant直言，中資股估值已十分吸引，隨着中國政府近期推出減稅及全面調低金融機構存款準備金率等支撐經濟措施，令中資股的吸引力增加，更認為由中國主導的北亞地區股票市場是目前投資最安全的市場。



瑞信中國股票策略研究部主管陳昌華表示，中美貿易談判或取得若干進展，基本情景下雙方有52%機會達成部分協議，今年恒指及國指目標料見31,000點及13,000點。



陳昌華續指，達成基本協議的「最牛」情景及不能達成任何協議的「最熊」情景，出現的機會率均為24%。其中，若出現「最牛」情景，今年恒指及國指料見33,000點及13,500點；相反，「最熊」情況下恒指及國指料見29,000點及12,600點。該行增加受惠貿易談判回暖的科技硬件股及券商股的比重，同時建議增持耐用品消費及內銀股。



光銀國際資本董事總經理林樵基認為，港股未必會重演去年1月見頂後顯著回落的走勢，因去年底不少個股已較高位顯著調整，部分更出現超賣情況，近日人民幣匯價回穩，中央又「出招」穩經濟，令市場信心有所恢復。



儘管如此，他對後市依然審慎樂觀，料恒指27,000點樓上再漲空間有限，惟即使向下調整幅度亦不會多，相信僅300至500點。



港股美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，滙豐控股(00005)報65.62元，較港高0.27元；騰訊報341.22元，高4.22元，按比例相當於恒指升77點。

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