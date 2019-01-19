葉尚志：潤電具不俗防守力

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，受惠於近期政策面支持力度加大，市場人氣確是有所回暖，但要提防對經濟前景憂慮有重燃可能。事實上，恒指已升抵了27,000點關口阻力，也就是過去三個多月的反覆震盪區間上限水平，但是政策傳導需要時間觀察。



目前內地公布的最新經濟數據都是截至去年12月，一般估計都不會太好。如在周一公布進出口數據，就出現了按年負增長。至於第4季GDP、12月零售銷售以及工業產量等數據將於下周一公布，會否再次觸動市場的神經，宜加以注視。



個股方面，華潤電力(00836)在近期出現了向上突破的走勢，股價上衝至16元水平，創三年多以來的新高。該股屬防守力強、估值不貴的品種，依然是資金目前配置流入的對象，建議可繼續關注股價強勢回整時的吸納機會。



事實上，從去年下半年開始，由於市場不確定性加劇，資金總體是逐步持續往防守股流過去。一些香港本地的公用股，股價都因此而被推高，現時估值已不便宜，相信市場焦點有轉移到一些內地的公用股方面去。



潤電為內地電力股，具備公用股的防守性特質；另一方面，集團也是恒指成分股，現時預期市盈率僅11倍多，股息率有5.5厘，估值上比對同屬藍籌的本地公用股要來得吸引，相信潤電將可獲得資金的繼續關注，建議可於15.6元以下買入，止蝕於14元，目標看18元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

