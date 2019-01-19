鄺民彬：內需板塊睇高一線

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，英國脫歐議案遭下議院否決，雖然令當地的中期政治風險升溫，除較大機會推遲脫歐外，第二次公投及「無協議脫歐」等情況亦有可能發生。不過，由於首相文翠珊避過落台危機，市場避險情緒未見即時升溫，料對投資市場的短期走勢影響有限。



另外，美股進入業績期，部分金融企業表現理想，惟在環球經濟下行壓力有增無減下，盈利前景難過分樂觀，投資者仍需警惕。



受政策扶持推動，近期汽車及家電等內需相關股繼續受資金追捧。同時，臨近農曆新年，加上人民幣走勢回穩，亦為消費及博彩等行業提供短線炒作藉口。事實上，由於實體經濟於短期內難以明顯好轉，大市出現炒股不炒市的機會較大。加上憧憬中央將積極維穩，料未來的貨幣及財政政策均有較大寬鬆空間，相關行業受惠程度大，有望跑贏大市。



另外，由於MSCI將A股的納入因子由5%增至20%，同時A股亦獲納入富時羅素指數及標普道瓊斯等國際指數，料可引導更多資金流入。根據中證監預計，今年海外流入A股的資金規模約6,000億元人民幣，按年增長逾倍。同時，中國亦將合格境外機構投資者(QFII)的總額由1,500億美元增加至3,000億美元，在新資金流入下，今年A股表現值得憧憬。



後市方面，國務院副總理劉鶴將於月底訪美，惟料雙方在分歧較大的領域上較難取得進展，或為後市帶來隱憂。技術上，恒指由月初低位累積反彈近2,000點，加上部分重磅股包括騰訊(00700)及港交所(00388)亦漲至近月高位，相信已反映大部分利好消息，料港股再大升空間有限，投資者可考慮於先行鎖定利潤。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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