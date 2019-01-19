美股收市：三大指數連升4日　特斯拉逆市冧近13%

中美貿易關係有所緩和，投資者轉趨樂觀，美國股市三大指數連升四日，在長假期前收市做好。道指收報24,706點，升336點或1.38%；標指收報2,670點，升34點或1.32%；納指收報7,157點，升72點或1.03%。



總結全周，道指、標指、納指分別累升2.96%、2.87%和2.66%。道指連續四周錄得升幅，為自去年8月以來最長升勢。下周一(1月21日)是馬丁路德金日，美股將會休市。



中美貿易談判持續進行，外國傳媒引述消息稱，中國在今年1月初向美方建議，未來6年提高美國進口價值逾1萬億美元，從而將美中貿易差距在2024年降至零。有關消息推動了美股周五升勢。



不過，美國政府停擺來到28日，續創紀錄最長，愈來愈多的華爾街分析師和投資者發出警告，稱美國政府停擺可能很快累及股市。



評級機構穆迪警告，如果美國政府局部停擺問題持續至2月及3月，美國經濟增速將會下降，同時失業率將會上升，甚至會觸發衰退。



個股方面，網絡電視Netflix去年第4季收入略低於預期，今季盈利及收入預測亦遜預期，股價全日急跌3.99%，收報339.1美元。



電動車生產商特斯拉舵手馬斯克表示，需要裁減7%全職職位，並稱前路「非常困難」，股價全日急插12.97%，收報302.26美元，盤中一度跌穿300美元。

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