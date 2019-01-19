新盤混戰：天鑽次輪開售486伙　登記人龍近500人

中國海外發展(00688)旗下的大埔天鑽周六(19日)次輪開售486伙。現場所見，陸續有買家到場報到，並出現排隊等候登記人龍，估計在場有近500人聚集，場面熱鬧。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，次輪銷售揀樓氣氛理想。



是次銷售單位包括第3號價單共162伙，折實平均呎價約13,000港元。加推的第4號價單共162伙，折實平均呎價13,350元，較對上一批實際加價約0.6%。



至於加推的第5號價單共162個單位，折實平均呎價13,535元，較上批實際加幅約0.1%。



天鑽上周六首輪銷售反應理想，約470個單位即日獲買家認購，佔可供發售單位逾96%。

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