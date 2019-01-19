新盤混戰：準買家陳生擬購一房供子女居住

在Downtown 38排隊的準買家陳先生心儀一房單位。他指，因為樓價「平啲囉」，並擬買給子女居住。



另一位排隊的準買家楊先生表示，知道現時樓價高企並有下跌的風險，不過認為該樓盤交通方便，「自住無所謂啦」。



【09:35】Downtown38首輪銷售155伙 逾500人大打蛇餅

新鴻基地產(00016)旗下馬頭角新盤Downtown38周六(19日)進行首輪開售，早上9時為買家登記報到時段，現場所見，已有逾500人到達等候入場，人龍由西九龍環球貿易廣場(ICC)電梯大堂，一直排至下兩層的等候區，大打蛇餅。



該盤為今年首個推售市區新盤，是次盡推首兩張價單所有單位，合共155伙。資料顯示，今批開售單位當中的115伙屬一房戶，折實售價全數在600萬港元以下。

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