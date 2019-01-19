新盤混戰：美聯指天鑽有收租客擬斥逾1300萬掃2伙

美聯住宅部行政總裁布少明表示，大埔天鑽周六(19日)次輪銷售揀樓氣氛理想，該行客戶出席率約8成，其中新界區佔8成，港島及九龍區佔2成；9成為首輪開售的向隅客。買家方面，約7成用家，餘下為投資客，該行有客戶欲以逾1,300萬港元購入2伙，作投資收租。



他估計，天鑽今日料售逾8成推出單位，而計及同日開售的土瓜灣馬頭角Downtown 38，料全日兩焦點新盤錄約600宗成交，為近年最旺周六。



布續說，雖然多個新盤爭相推出，但在低市價開盤策略奏效下，帶動購買力，料1月份一手成交增至2,100伙；至於二手仍然淡靜，全月僅錄2,000餘宗成交。

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