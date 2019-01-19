1周10大銀行新聞：港樓價料有逾一成下跌空間？

1周10大銀行新聞如下：

1.eID生物認證倡雙重把關

政府轄下香港應用科技研究院近年積極研究數碼個人身份(eID)技術。應科院首席科技總監楊美基接受《東網》專訪稱，eID涉及相當敏感的個人資料，建議政府推行時應設「雙重生物認證」，避免市民身份被盜用，並使用區塊鏈(Blockchain)存放數據，防止市民個人資料被任何人刪改。



2.銀行谷FinTech 提高生產力

應科院近年與本地大型銀行合作研發金融科技技術(FinTech)，包括圖片文字識別系統(OCR)及聊天機械人(Chatbot)，料可為銀行界節省人力資源及行政成本，大幅提高業界生產力。



3.銀通API平台投入運作 連接13銀行資料

香港銀行月內，陸續按香港金融管理局要求開放應用程式介面(API)。銀聯通寶(銀通)乘勢公布，旗下開放API交換平台投入運作，該平台接通本港13銀行，共享存款及貸款等銀行服務資料，第三方服務供應商取得資料後，可向市民提供「格價」服務。



4.星展估香港樓價跌逾一成

中美貿易戰禍延香港樓市前景，星展銀行(香港)指，今年廣東省地區的出口業首當其衝受創，相關企業或要沽售香港物業套現，成為香港樓價受壓的元兇之一，料全年樓價因此下跌10至15%。



5.貿戰加劇市場波動

滙控行政總裁范寧指，自中美開打貿易戰後，各項負面影響相繼湧現，令短期投資活動變得更加困難。他不建議投資者現階段進行「短炒」，否則將面臨更波動的風險。



6.港人兒女債平均孭465萬

家庭成員不幸身故或觸發至親的財政困難！市場一項調查顯示，育有子女的港人，平均希望在身故後留下653萬元予至親，金額為4個人生階段中最高，但普遍由於實際資產及保障不足，令背負的「兒女債」平均可高達465萬元。



7.去年新增貸款16萬億

人民銀行公布，去年12月新增人民幣貸款達1.08萬億元人民幣，大幅高過市場預期的8,250億元人民幣，去年全年新增人民幣貸款達16.17萬億元人民幣，較2017年增2.64萬億元人民幣。人行表示，今年會保持貨幣信貸及融資規模合理增長，促進經濟金融良性循環。



8.人行狂放水 1周萬一億

中國人民銀行連續5日「開閘放水」，向市場淨投放資金達1.16萬億元人民幣，創2017年1月以來最大單周淨投放規模。分析認為，央行大舉注資可紓緩市場出現的錢荒，料放水行動陸續有來，最快4月將再次下調存款準備金。



9.潘功勝：債市違約助完善定價

中國人民銀行副行長潘功勝稱，中國債券市場之前存在剛性兌付問題，造成投資者盲目投資，故出現一定違約率是一件好事，因為可以強化市場參與者的風險意識及完善市場定價。



10.內銀不良貸款率升 難改善

內地經濟放緩拖累銀行資產質素惡化，中國銀行保險監督管理委員會(中銀保監)公布，去年底商業銀行的不良貸款率為1.89%，較第3季末增加2點子，連續4個季度轉差。券商中金更預期，今年有關水平會進一步攀升。

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