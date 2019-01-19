1周10大科技新聞：三星Galaxy S10系列手機將登場！

1周10大科技新聞如下：

1.三星Galaxy S10 X售價逾1.2萬元！

外媒報道，三星電子將於2月20日發布旗艦Galaxy S10系列手機，涉及3個標準版本，其中，將在3月29日於南韓上市的5G版本Galaxy S10 X，售價將高達160萬至180萬韓圜，折合最高逾1.2萬港元。至於屏幕5.8吋的S10 E售價80萬至90萬韓圜；6.4吋的S10+售價140萬至160萬韓圜，將於3月8日上市。



2.三星可摺芒手機Galaxy F通過認證 搶攻中國！

內媒報道，三星備受期待的可摺芒手機Galaxy F或在2月20日與Galaxy S10一同亮相，手機已獲得中國無線電管理認證。中國工信部網站亦有顯示一款疑似該款手機。



上述摺芒手機型號為SM-F9000。據了解，三星將會在南韓或及中國率先開售，在中國市場會限量，至於全球備貨量僅為100萬部，售價將由1,500美元起。



3.經典再現 摩記RAZR手機以摺芒回歸！

外媒報道，歷代傳奇手機委實不少，摩托羅拉RAZR V3(刀鋒)是其中之一。手機在2004年發布，有超薄金屬機身和翻蓋設計，共賣出1.3億部，堪稱一代神機。



消息稱，聯想集團計劃重推RAZR品牌智能手機，並採用摺芒設計，售價會較目前蘋果公司和三星電子的旗艦手機還要貴，料逾1,500美元(約11,700港元)，最快會在2月發布，目前正作測試。據悉，公司擬生產超過20萬部。



4.用家換電池唔買新iPhone 你估蘋果收入少幾多？

外媒報道，蘋果公司過去1年更換了1,100萬塊iPhone電池，分析指，數字是大幅高於市場預期僅更換約100萬至200萬塊，有機會拖低該公司今年首季業績。公司CEO庫克指，優惠價更換電池服務，是導致iPhone去年第4季出貨量低於預期的原因之一，正努力重新刺激用戶的需求。



分析指，若有1,100萬名iPhone用家以29美元更換電池，並因而放棄花費逾千美元購買新iPhone，估計因而損失的收入達110億美元(約858億港元)。



5.聞戰鼓思良將？傳Apple開發新一代iPod谷股價

iPhone銷情未如意，蘋果公司股價跌過不停，過去1年累跌逾12%，市值跌至7,353億美元。外媒報道，公司最近將視線轉移至旗下老牌產品，有意開發新一代iPod touch，以催谷股價。



在還未有iPhone的時代，iPod是Apple攻城略地的利器，並將公司由電腦製造商轉變為全球知名的消費電子產品企業。但產品線目前只剩下iPod touch。消息指，其可能正開發第7代iPod touch，作為Apple Music等服務的切入點，並擬定位為低價上網裝置。



6.HomePod周五開售 搶佔中國市場

蘋果公司智能揚聲器HomePod將於1月18日(周五)在中國和香港發售，設有白色和太空灰色。香港市場定價2,799港元，內地為2,799元人民幣。該產品最初發布於2017年6月蘋果全球開發商大會，直至去年2月才在美國等3個國家和地區上市。除了中國，目前它僅在美國、英國、澳州、加拿大、法國、德國、墨西哥和西班牙等8個國家及地區開售。



7.去年《王者榮耀》成全球最吸金遊戲 收入達150億

內媒報道，2018年遊戲行業遭遇寒冬，但有一款遊戲卻逆勢上漲，保持強勁的營業收入能力。據流動應用分析平台Sensor Tower數據，2018年，騰訊流動競技遊戲《王者榮耀》在全球App Store和Google Play合計收入達19.3億美元(約150.5億港元)，按年升19.88%，創新高。



Sensor Tower指出，數據不包括來自中國和其他地區的第三方Android應用商店的收入，《王者榮耀》也成為去年全球吸金能力最強的手機遊戲；除去第三方Android應用商店的收入，迄今止，該手遊在全球錄得的收入已逾42億美元(約327.6億港元)。



8.Nike發布首款由手機操控 可自動綁鞋帶籃球鞋！

外媒報道，Nike在全球首發一款科技感十足的籃球鞋，為可自動繫鞋帶的籃球鞋Nike Adapt BB，售價350美元(約2,730港元)。該籃球鞋內置定制摩打(採用最新的FitAdapt技術)，可感測用家腳部所需的張力，並作相應調整。同時可以透過Nike Adapt應用，將鞋與用家的智能手機連接。



9.科技富豪保安費差天共地 庫克只係朱仔嘅零頭！

作為知名科技公司高層，每年花巨額費用保人身安全係無可厚非，好似蘋果公司本月提交嘅股東委託書中，就話為保護行政總裁庫克嘅人身安全，花費了31萬美元(約242萬港元)。



不過，Facebook行政總裁朱克伯格近年成為保護費最高嘅高管。公司2017年就為保護佢花費730萬美元(約5,694萬港元)。去年夏天，公司告知投資者預計每年要花費1,000萬美元(約7,800萬港元)保安費。因此，庫克與朱克伯格相比，保安費只是他的零頭!



10.運用機器學習 亞馬遜試行產品樣本配送計劃

外媒報道，亞馬遜正試行透過機器學習功能，為客戶配對，然後將一些品牌的日用品免費樣本，寄送予消費者。將免費樣本轉化為有針對性的新廣告，符合亞馬遜擁有遞送服務的優勢，這方面是Google及Facebook等對手都所欠缺，亦可望為另闢展示廣告以外的收入來源。

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