1月一、二手住宅註冊量齊彈升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至1月16日，2019年1月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄1,069宗，總值145.6億港元；預期整月錄約1,700宗及220億元，將按月大升3.4倍及94.2%；數字將分別為近3個月及近6個月新高。



一手註冊登記量上升，主要是觀塘新盤凱匯在2018年12月期間銷售。



二手方面，1月首16日，二手私人住宅買賣合約登記暫錄1,073宗，總值75.2億元；料全月錄約2,200宗及165億元，將按月升39.5%及35.6%，兩數字可望創近5個月及近4個月新高。主因是居屋攪珠後，向隅客陸續回流二手市，加上新盤銷情理想，帶動整體市揚氣氛。

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