股市已脫險？異象話...

踏入2019年，市場人士多數看淡，惟港股已連升3周。展望後市，可能直至2020年底都難望「特大股災」？



【異象：神秘大戶賭兩年內沒有「特大股災」】

美股本周再有「神秘大戶」出沒！資料顯示，有交易員在周一(1月14日)於美股期權市場作出巨額賭博，情況猶如「股神」巴菲特2008年對賭全球股市升市一樣。



該交易員賣出了標指1.9萬手認沽期權，接貨期限為2020年12月18日、標指2,100點。所謂賣出認沽期權(sell put)，即主要接收該些認沽期權的保證金，不用成本，只要標指不跌穿2,100點，就會以保證金為贏錢的數額，惟一旦跌穿2,100點，損失的資金可以是無底深潭，最終要看標指最低位。



換言之，由於標指周一收報2,582點，只要在2020年12月18日前，標指累挫不多於22%，該賭博就能盡收保證金，涉及1.75億美元(約13.65億港元)左右，即打賭美股大約兩年不會有「特大股災」。



回顧「股神」巴菲特曾於2004至2008年做過類似賭博，涉及逾40億美元保證金，打賭股市在未來15至20年上升，將於2026年結算。



雖然周一這單匿名交易數額沒有巴菲特般巨大，但仍然價值不菲，一旦該人看錯方向，損失可以高達逾5億美元(約39億港元)。舉例來說，只要標指在2020年12月18日累瀉34%，他的損失就達5.58億美元。市場人士估計，這可能是來自大型金融機構的對沖方案。



【異象：美10年債息現「終極死亡交叉」】

除了股市，債市也有異象。反映美國整體融資成本的10年期美債孳息率在技術走勢上出現噩耗，就是50天線跌穿了200天線，形成「終極死亡交叉」，或預示着債息將繼續下跌。一旦如此，亦反映着聯儲局未來再加息的機會下降，因債息走勢往往反映市場對利率的看法。



就此，Newton Advisors技術分析師Mark Newton表示，投資者應該立即沽售債券，因為經濟看似仍然強勁。



美10年期債息現處於2.75厘左右，根據往績，「終極死亡交叉」可能預示着該債息會跌至2.5厘水平，甚至在未來6至9個月會低見2.25厘。



【香港樓價難大冧？一個很簡單的原因...】

若債息下跌反映聯儲局不能加息，樓市會如何？雖然香港樓價自2018年8月陷入調整期，但近期新盤開售依然人頭湧湧、購買力十分強勁，完全不似淡市，樓市是否存在着「不跌神話」？連外國媒體也想找出答案。



就此，美國媒體《彭博》本周給出答案，而且一句講完！報道引述中信里昂證券房地產研究區域負責人王艷(Nicole Wong)說：「市場仍有很多錢，就是這麼簡單。」她指的是香港銀行體系內的存款創紀錄新高，反映大眾有能力買樓，只在乎他們願不願意。



雖然香港總儲蓄率沒有像新加坡那麼高，但依然足以令人羨慕。世界銀行數據顯示，2017年香港總儲蓄水平為27%，高於法國的23%、加拿大20%、英國13%。



事實上，不少港人視「上車」為首要目標，願意預留大筆收入實現置業夢想。根據抵押貸款經紀公司mReferral Brokerage Services數據，業主將接近60%收入用來供樓。父母亦十分樂意協助兒女。



【準過數據！這3大指標更能反映中國實況？】

若要香港股市及樓市安穩，中國經濟是重中之重！怎樣觀察最好？自稱2015年成功預測中國大鑊、去年警告中美貿易戰不簡單的資產管理公司Navellier and Associates投資策略師Ivan Martchev本周警告，相對於中國政府公布的經濟數據，工業商品價格、油價，以及蘋果公司(Apple Inc.)股價，這3項指標更能預示中國經濟接近「硬着陸」。



首先是蘋果公司，該公司的產品擁有「溢價」，即定價較同業高。因此，當每次經濟放緩時，需求就率先減少。事實上，奢侈品一向在經濟衰退時，銷量往往最先下滑。再者，中國是蘋果公司擴張得最快的主要市場，只要中國經濟再減速，影響就更深。



之後是工業商品價格及油價。由於中國經濟總量已升至近13萬億美元，為全球第二，其需求轉變可輕易主宰着整個工業商品價格。更甚的是，由於全球最大經濟體美國仍有增長，惟工業商品價格已大跌，反映中國經濟放緩不是假象，上次出現類似情況是2014年。



他表示，反映工業商品價格的英國倫敦金屬交易指數近期與油價同步下跌，已預示着中國經濟大幅放緩。事實上，由於進口需求龐大，中國是全球期油市場最大買家，而油價上季內由每桶77美元狂瀉至42美元，反映這不單單是供應過剩，需求劇減也是關鍵。



為何要對照倫敦金屬交易指數及油價？他解釋，因這正正反映油價同步下跌非偶然，因金屬指數沒有沙特阿拉伯的「擾亂」。從圖表上看，該指數自2018年6月開始已轉弱，時間上早於油價暴瀉，亦早於中美貿易戰升級，更能反映中美貿易戰不是影響能源需求下跌的主因，即中國經濟早已有轉弱迹象。(本文附圖一)



【美著名經濟學家：中國知道減稅威力 牛市在望】

既然中國經濟有「硬着陸」風險，就必須救市，中央亦已公布了多項政策。若是內地分析員唱好，或許被質疑說服力，美國著名經濟師唱好又如何呢？



擁有40多年經驗的前雷曼首席分析員、多次獲媒體評為華爾街最優秀分析員、與多位聯儲局官員有交情的美國著名資深經濟學家Allen Sinai本周表示，目前全球各地央行的激進收水立場已收斂，加上中國政府提出各種刺激經濟措施，將確保從美國到中國等世界廣泛範圍內的股市出現反彈。



他說：「目前到處通脹都很低，這點很令人驚訝，只要通脹保持低位，利率便會繼續保持較低水平，這種情況對股市自然是利好。牛市將重新回歸，它從來都未曾遠離。」



他續稱，上季股市頹勢主要是投資者擔心衰退，畢竟目前經濟擴張周期逼近歷史最長紀錄，令投資者變得相當敏感。雖然到了2019年中，美國經濟擴張期就會打破紀錄，但Sinai認為，經濟擴張期不似由2009年開始，更似僅僅開始第3或第4年，即仍有很大上升空間。他指出，即使全球各地就業市場已趨緊張，惟科技進步似乎已令價格受壓，通脹仍然企低，令聯儲局在加息問題上「如今可以等，他們等得起。」



他又指出，中國明白到減稅對經濟的良好影響，將是重大利好。他說：「通過減稅刺激經濟增長的手段在世界各地證明管用，市場明白這一點，我想到了今年下半年，大家肯定買入中國股票。」



他亦強調，美股最大威脅是中國經濟減速，假如後者經濟增長下降2個百分點，對德國、日本、南韓等出口敏感經濟體將產生漣漪效應，美國企業會受傷害，接下來會停止招聘，美國消費就會受損，這樣的話，下一次衰退便隱約可見。因此，美國也不想看到中國衰退。



他總結說：「我們將能收復很多去年股市大跌的失地，展望未來6至18個月形勢非常有利股市。」



【別再寄望炒iPhone！Apple須在中國減價】

上述提到Apple的表現也反映着中國經濟，那麼，它要怎樣做才能讓股價回穩，兼預示中國經濟有轉機呢？結論或許是港人靠炒新iPhone「賺快錢」的機會很可能已是絕響。



正如蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克所說，該公司已成功由賣iPhone轉型至提供服務的公司，但別忽略了重要的一點，就是這需要維持強大的客戶基礎。就此，Wedbush分析師Dan Ives認為，蘋果公司最大風險是中國客戶大量流失，因為iPhone XR定價仍然太高，要在未來數月狂劈20%才算合理。



他說：「蘋果公司要做服務公司，就需要在未來數季確保iPhone客戶不會流失，故在中國的減價行動需要更顯著，這是聰明及必要的策略。」Ives指出，由於蘋果公司要成為服務型企業，而智能手機用家一般會在2至3年換機，怎樣吸引Android手機用戶轉用iPhone是關鍵，否則只會讓iPhone用戶轉用Android手機。因此，蘋果公司在中國的高定價策略已告失敗，再這樣下去只會「趕客」。



事實上，很多用家已因iPhone XR售價太貴而拒絕使用，蘋果公司自發布該手機以來，已不斷削減生產訂單，就在1月初，更警告上季收入遜預期，原因正正是中國銷售疲弱。



他估計，在未來12至18個月，有大約3.5億iPhone用戶需要換機，當中料涉及6,000萬至7,000萬中國用戶，對蘋果公司而言就是危機，因為售價更低的Android手機功能更廣泛，這就是iPhone需要減價的主因。他建議，iPhone XR在中國的售價可能要減至5,200元人民幣左右才有吸引力。



果然，蘋果公司本周已在中國推出優惠券，iPhone XR變相減價...

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