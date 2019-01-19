傳騰訊擬購南韓遊戲商Nexon控股權

外電引述消息報道，騰訊(00700)擬收購南韓遊戲商Nexon的控股權，現正研究交易的選擇，包括將公司私有化。



消息指，上述交易由德意志銀行和摩根士丹利負責，騰訊已選擇高盛為顧問。



Nexon創辦人Kim Jung-ju計劃出售Nexon控股公司NXC Corp的98.64%股權。據悉，股權價值8萬億至10萬億韓圜。



除騰訊外，多家私募股權公司亦對該批股權有興趣，包括KKR & Co、TPG Capital、凱雷集團(Carlyle Group)、MBK Partners。



成立於1994年的Nexon，在190多個國家開發了80多款遊戲，包括MapleStory、Dungeon & Fighter、Sudden Attack、KartRider等。

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