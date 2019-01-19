兩新盤同日銷售均旺場　代理：樓市乍現小陽春

樓市經過近多個月下挫，至本月在一手樓市場帶動下乍現小陽春！兩大新盤周六(1月19日)同步開售對撼，均錄得理想銷情；粗略計算，本月至今一手樓暫錄近1300宗成交。



其中，屬2019年首個市區盤的土瓜灣馬頭角Downtown 38，消息指，首輪開賣的155伙，悉數獲買家認購；另中國海外發展(00688)旗下的大埔天鑽次輪銷售，截至下午3時，約300伙獲買家揀選，佔今日推售量逾六成。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，1月樓市況較2018年12月有好轉，並可確認出現「小陽春」，估計1月全月的一手樓成交達2,000宗水平。



他又指，市民的置業需求仍然殷切，雖然同期推出的新盤客路相似，但發展商開價較去年8月時的高位低20%，預料新盤單位會有買家承接。



更多周六新盤消息，可click入以下連結：



【新盤混戰：天鑽次輪銷售 傳約300伙獲認購】

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【新盤混戰：傳Downtown 38首輪155伙全數獲認購】

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