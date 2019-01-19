日初創企闢招聘新渠道　抖音自薦成風！

日媒報道，日本初創企業為獲得人才，緩解人手不足，加緊採用不同的新招聘方面，其中，透過員工介紹熟人入職以及在社交網站(SNS)招人等，已成為招人的新渠道。



工程師和銷售人員等職位在日本的企業經常缺人，初創企業為求招募人才，近期不惜轉向在日本當紅的短視訊平台TikTok(中文名稱抖音)。其中，日本健康支援企業iCare透過TikTok發放介紹公司的視訊，吸引人才應徵。



二手商品交易平台Mercari採用由員工介紹熟人的「內部推薦」方式，舉辦考慮跳槽的人和員工之間「招聘聚餐」，費用由企業承擔。在新錄用員工中，內部推薦佔比達60%。



名片管理服務提供商Sansan引入「我的人脈」機制，向公司介紹人才的員工可獲獎金。該公司每月在內部舉行酒會，讓員工邀請有興趣的朋友參加，活用員工的人脈。



招聘廣告和人才中介一向是日本大企業的主流招人才方式，優點是可以同時招募到大量人才，但卻涉及高額中介服務費。資金實力和知名度相對遜色的初創企業，亦因而較難請人。



據日本經濟産業省調查，預計至2020年，日本存在約29萬人與IT相關的人才缺口。

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