美國政府停擺　20家華企赴美IPO受阻！

美國政府停擺除了影響當地經濟外，計劃今年赴美公開招股(IPO)的中國企業亦受阻。據內媒統計，目前有20家中國公司向美國證監會遞交上市招股書，近一半來自金融行業。



上述20家中國公司包括中國格旺生物科技、華福教育、省唄、消費資本、祥泰食品、跳躍網絡、泰然金融、普益財富、富勤金融、亞洲時代國際金融、嘉銀金科、偉博貿易、基岩資本、富途證券等。其中，金融類企業佔8家。



據美國證券交易委員會(SEC)網站，由於政府局部關閉，SEC已經讓數千名員工休假，並停止審批新股申請，包括已遞交招股書的IPO申請。



根據美國證監會的停工計劃，4,400名員工中，大約有285名機構員工仍工作中，包括約110名執法人員。



有當地證券分析師表示，SEC不工作，IPO的每一個流程幾乎都會受影響；以往處理IPO的文書工作通常需要2至3個月。

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