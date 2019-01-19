新盤混戰：逸瓏灣8加推60伙　下周三開售228伙

近月新盤認購反應理想，發展商加推單位應市。信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣，剛上載第3號價單，再度加推60伙，同時上載銷售安排，下周三(1月23日)公開發售228伙。



價單顯示，推出單位包括58個標準單位，及首度推出的2伙特色戶，價單定價介乎809.8萬元至1,560.6萬元，呎價介乎16,360元至23,503元。整批單位市值7.13億元。



扣除20.5%最高折扣優惠後，折實售價643.79萬元至1,240.67萬元，呎價13,006至18,685，折實平均呎價14,481元。



消息指，周六(1月19日)截至晚上8時累積收逾550票。該公司營業部聯席董事田兆源表示，該盤周六首個周末開放展銷廳予公眾參觀，睇樓客絡繹不絕，場面熱鬧。



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