投資動向：檢閱五大新經濟股　撈得未？

去年多家新經濟企業登陸港股，旺盛氣氛一時無兩，可惜瞬即步入低潮，多隻新經濟半新股跌破招股價，大量資金被套牢，散戶可謂欲哭無淚！展望今年，五大新經濟股到底跌夠未？有冇翻身機會？今次同大家逐一分析！



內地經濟承接去年末季增長放緩，今年首季慢速之勢料會持續，致使投資氣氛再度遇冷。之不過，新年伊始，中國人民銀行已宣布全面降準，向市場釋放資金，再加上一連串積極的財政政策，預計第二季尾開始，將會在穩增長放緩初現成效。



同時，傳統經濟失速之勢，非三、幾個月就可以扭轉，力挺經濟增長，加快推動新經濟的發展，創造新價值，將會是對策之一。有國策支持的大型新經濟股，只要保持到創新研發的能力，不無市場，前景實毋須過於悲觀。此外，今年的十一黃金周將會是七十周年大慶，料此前後中資股氣氛有機會轉熱，故還是值得認真思考相關股份的中長線部署。



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●小米集團先苦後甜

去年香港交易所(00388)改革上市條例，接受同股不同權公司來港上市，打頭陣的小米集團(01810)成為焦點，股價一度飆至22.2元。



不過，小米生不逢時，於去年7月上市後，港股又展跌浪，加上內地煞停同股不同權公司納入港股通，使其股價一瀉不止。近日更在低價員工認購權到期行使下，沽壓驟增，加上投資銀行群起唱淡，股價直插至低位見9.44元！



咁到底今年小米有冇機會翻身？要睇三個因素。第一，就係北水幾時可買小米，改善股價承接。去年12月，港交所宣布以同股不同權架構上市公司，可在今年中納入港股通名單，意味小米最快今年中有望迎接北水來臨。



其次要睇基本因素，全球智能手機銷售增長放緩，可幸小米較早進入印度市場，如今已是印度第一大智能手機品牌，前景值得憧憬。



第三，今年5G將是投資市場熱點，小米早前成功測試5G數據傳輸，並擬在第三季推5G網絡商用手機，料末季有機會成焦點。策略上，首兩季料陸續有小米上市前投資股東配售手持平貨套現，為淡友提供彈藥，故建議待消化相關沽壓才行事，首季先觀察8.5至9元水平承接。



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●騰訊控股分段收集

科網龍頭騰訊控股(00700)，去年由「股王」跌落凡間，主因受着多項不利因素困擾。然而，自去年10月公布較預期理想的第三季業績後，股價終於回勇，重上300元關口。



去年內地政府不斷對手機遊戲商施壓，對行業嚴格監管，令騰訊股價去年從高位回落。直至年底，國家新聞出版廣電總局重啟網絡遊戲審批，成為騰訊轉強的一大原因。相信今年遊戲審批將按時間順序進行，騰訊等主要平台續有更多遊戲推出。有大行預計，騰訊今年首季會有新遊戲獲批准，並在首季末開始從新遊戲中實現收益。



另外，2018年正值騰訊成立20周年，集團在新一輪架構重整後宣布整體戰略升級，帶出騰訊兩大新事業群(Business Group，BG)，即雲與智慧產業事業群(CSIG)及平台與內容事業群(PCG)。



騰訊的戰略調整，明顯地是有意降低遊戲業務的貢獻比重，轉向其他具潛力範疇發展。基於這個發展方向正確，會是最具潛力領域，集團經歷了去年業務低谷後，2019年可望重新出發，建議趁年初分段收集，長線靜待收成。



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●信達生物短炒波幅

信達生物(01801)是去年首批來港上市的無盈利生物科技企業，招股價13.98元，至今仍守在招股價之上，算是一隻表現相對強的新經濟股。消息方面，去年底，公司獲准商業化三種抗癌藥，前期許可費逾3億元。



不過，是次獲國家藥監局批准抗癌藥品上市銷售，其意義還在於公司成為海外藥廠進入內地市場的戰略夥伴，亦可以豐富集團的產品領域，對股價起支持作用。



信達生物於去年10月底上市以來，適逢港股見短線底部，反彈回揚，股價亦得以反覆向上，高位曾見24.75元，現價處於20元邊。老實講，論估值，公司尚未達盈利水平，難以衡量出一個合理值，股價表現與市場氣氛和公司業務消息的關係較大。



股價方面，下方18元為初步支持，一旦失守就要睇到16元水平。鑑於月初以來，股價由高位24.75元反覆向下，10日線失守了20日線，建議觀察20元承接，守其上可在20至24元區域炒波幅。



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●美團點評趁彈減磅

美團點評(03690)在去年9月上市，當時招股價69元，上市初期股價見過高位74元後，就掉頭反覆向下，近日曾低見40.25元始回穩，股價最多累跌超過四成。



事實上，雖然截至去年第三季，其季度總收入達190億元人民幣按年接近翻一番，但虧損擴大至832億元人民幣，撇除公司上市後估值大幅增加，令可換轉可贖回優先股公允價值變動的因素，其季度經營虧損仍達34億元人民幣。



暫時而言，由於估值上缺乏經營數據支持，只能炒氣氛，除非板塊再熱炒，否則此股並不視作首選。且須提防，公司上市半年即3月下旬，可能有低價貨源禁售完結後沽貨套現，小心會步小米後塵。若高位持貨未及逃生，建議逢反彈減磅，套現另作他選。



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●美圖公司業績關鍵

上市已兩年多、作為新經濟概念股的美圖公司(01357)，似已漸被投資者遺忘。去年股價每況愈下，去到年尾再創歷史新低1.94元，跌穿百億元市值。與2017年3月創下的歷史高位23.05元和近千億元的市值相比，真係聞者傷心，揸貨者傷身。



去年新經濟股跌入寒冬，為了加速實現盈利，美圖剝離了兩個燒錢業務。公司宣布與小米達成戰略合作，將其手機業務交予小米，至於美圖美妝App業務，則交由寺庫投資的美妝電商Try Try營運。自此美圖將全力實施「美和社交」戰略，把美圖秀秀從圖片處理工具轉型為影像社交平台，公司並成立三大產品事業群：社交產品事業群、美顏產品事業群及智能硬件產品事業群。



不過，內地社交平台競爭異常激烈，美圖會否重現增長故事，相信今年的中期業績可定成敗。



東方產經專欄作者 錢修

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