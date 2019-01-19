Tesla狂跌13%　失美國市值最大車廠寶座

電動車生產商特斯拉(Tesla)舵手馬斯克公布裁員計劃及預警前路困難，拖累股價周五(1月18日)收市重挫12.97%，創去年9月美國證交會(SEC)因應其將公司私有化的推文而控告他以來最大單日跌幅，收報302.26美元。



Tesla市值單日蒸發逾77億美元，縮至519.07億美元，更被市值544.94億美元的通用汽車(GM)超越，失去美國市值最大車廠的寶座。



此外，外電報道，Tesla有約9.2億美元可換股優先債將於3月1日到期，兌換價為359.87美元，若Tesla股價高於此兌換價，相關債券將兌換成股份，否則Tesla將需要以現金支付予債券持有人。以周五收市價計，Tesla股價需要升19%才能看齊換股價。



截至去年9月底止，Tesla持有33.7億美元現金和同等資產，意味該公司可能需要消耗近三分之一現金應付該批到期債券。



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