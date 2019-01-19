紐油1月至今漲逾18%　18年最勁

全球增長放慢疑慮降溫，紐約期油周五收市漲3.32%，至每桶53.8美元的兩個月高位，周漲4.28%，連升3周，自年初以來累漲18.48%，是自2001年1月以來首13個交易日表現最勁。布蘭特期油收報62.7美元，升2.48%，周漲3.67%，同為連升3周。



去年慘淡的油價迅速攀升，除因為中美貿易談判有望取得進展和聯儲局加息立場軟化，亦因為以石油輸出國組織(OPEC)為首的減產行動，開始壓抑市場供應。油組14個成員國上月每日產量大減75.1萬桶，為近兩年來最多。



投資者對油價前景看法轉趨樂觀，數據顯示，截至周二止一周，對沖基金持有押注布蘭特期油上升的淨長倉合約大增9%至17.29萬張，創兩個月最高。



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