東方日報B2：新盤月內沽千三伙　乍現小陽春

樓市經過多個月的調整之後，近期在一眾新盤熱銷帶動下回勇！周六(1月19日)兩大新盤Downtown 38及天鑽同步開售，市場估計單日共售出約480伙，而本月至今一手樓暫錄近1,300宗成交。地產代理更明言，樓市乍現「小陽春」。



周六兩大新盤爆埋身搶客，其中，今年首個市區新盤、新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38首輪開售155伙，當中115伙屬一房單位，折實售價全數在600萬元以下，吸引不少上車客。



該盤在早上9時起登記報到時段，已有大批買家到場等候揀樓，高峰期曾聚集逾500人，排隊人龍更「大打蛇餅」，一度延至下兩層的等候區。消息指，該盤首輪開售單位於周六下午時分悉數獲買家認購。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該行的Downtown 38客戶中，有不少80、90後年輕客，佔達七成，估計當中一半均要靠「父幹」。



另一邊廂，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽繼首輪銷售幾近沽清後，周六推售次輪的486伙。在買家登記時段已現排隊人龍，估計有近500人聚集，場面熱鬧。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，天鑽銷售反應熱烈，開售兩個半小時已有約170伙獲買家揀選。消息指，截至下午6時許，即日沽約322伙，連同首輪售出單位在內，累賣近800伙。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行錄得一組家庭客斥資約1,300萬元，購入該盤兩個兩房戶自用。



事實上，本月新盤競爭激烈，多個項目排隊登場，緊接周日(1月20日)登場為永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，首度開售分層單位。該公司董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，是次銷售於周六截止認購，共錄逾620票，以首輪推售118伙計，超額認購約4.3倍。



該盤周日開售的分層單位，面積由259至881方呎，其中600萬元以下單位佔103伙，實用呎價由9,488元起。



另外，信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8周六首個周末開放展銷廳予公眾參觀，睇樓客絡繹不絕，場面熱鬧。市場指，截至周六晚8時累收逾550票。發展商即晚上載該盤第三張價單，加推60伙，當中包括首次推出的連平台花園特色單位。該批單位折實平均呎價14,481元，並將連同之前推出的單位，合共228伙一併在周三開售。



另陳永傑稱，1月市況較去年12月有好轉，估計全月一手樓成交達2,000宗，較上月約1,700宗更佳，並進一步確認樓市出現「小陽春」。他指，市民的置業需求仍殷切，雖然同期推出的新盤客路相似，但發展商開價較去年8月時的高位低20%，預料新盤續有買家承接。

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