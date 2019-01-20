御峰理財：博格爾引領基金界潮流

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，指數基金之父、領航(Vanguard)創辦人博格爾(John Bogle)因癌症病逝，享年89歲。股神巴菲特在悼念聲明中，表揚博格爾為美國投資者所做的事，比他所認識的任何人都要多。事實上，博格爾憑藉營運手法及產品的創新，令基金投資者受惠。



較少人提到的是，這位推崇被動投資的基金創辦人，原本營運一所主動型平衡基金。由於在1973至1974年間美國股市崩盤，不少投資人都把資金抽走，博格爾管理的資產從30億美元跌到13億美元。最終，董事會要求他離開公司。不過，博格爾並沒有立即意志消沉，馬上成立被動型基金再戰江湖。



不過，在70年代的基金界由主動型投資主導，基金規模開始時只有1,100萬美元。博格爾的基金遭到同業冷嘲熱諷，更被戲稱「笨蛋博格爾的把戲」。然而，目前領航基金旗下管理資產規模已達約5萬億美元，是繼貝萊德之後全球第二大資產管理公司。



除了開創指數基金的先河外，領航是當年少數選擇不透過中介，而將基金直接賣給投資者的基金公司，使投資者免受中介「過水濕腳」之苦，可以留下多些本金進行投資。在今天的香港，雖然基金投資人仍主要透過銀行等傳統渠道購買基金，但現時已有網上自助基金買賣平台，不收一分一毫認購費，亦是一種令投資者得益的金融科技創新。



領航的另一個貢獻，是不斷下調基金管理費，掀起業界減價戰的序幕。星晨網站指，領航2017年以資產加權計算的平均收費僅0.11%，較2000年下跌超過一半，而且遠低於同業平均的0.62%。



博格爾公司名命為「領航」，除了寄望新公司像英國海軍名將納爾遜(Horatio Nelson)所指揮的旗艦「領航號」(HMS Vanguard)一樣，在共同基金界的戰爭中取得勝利外，也希望領航集團可以成為引領新潮流的帶頭者。無疑，他說到做到，為基金界帶來範式轉移。他的名字定必在投資界流芳百世。

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