趙文傑：利好因素難持久　後市存疑

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，踏入2019年環球股市氣氛明顯好轉，MSCI明晟世界股票指數於短短半個月內已急升逾4%。就港股而言，恒指亦由兩萬六樓下回升至兩萬七水平，有盡洗去年頹風之勢。然而，近期利好股市回升的因素，是否有能力扭轉股市由熊市轉回牛市，筆者認為有商榷的餘地。



首先，中美貿易談判代表於本月初在北京展開三日磋商，隨後出爐的消息均屬正面；至於國務院副總理劉鶴已受邀華府，將於本月底與代表團訪問華盛頓，繼續進行新一輪談判。貿戰氣氛紓緩，是近期環球股市反彈的重要理由。



事實上，中美兩國領導人於去年12月初，在阿根廷20國集團峰會會面後，一致同意暫停貿易戰90日。如雙方未能在3月2日前達成協議，美方將向總值2,000億美元的中國進口產品增加關稅，由10%升至25%，中方亦表明會採取報復措施。因此，雙方是否真正能夠達成共識，需待3月才有明確答案。



然而，美國副總統彭斯日前表示，中美貿易談判目前進展甚微，反映月初的會議未有如市場般的預期成績。



至於另一個支持股市回升的因素，尤其對於港股，是內地近期一連串的放水措施。人民銀行繼早前宣布全面降低存款準備金率後，上周並連續進行逆回購，向市場釋出流動性。當中於上周三實施的逆回購操作，金額高達5,700億元人民幣，單日回購操作量創下紀錄新高。



不過，人行近日的放水行動，主要是考慮到農曆新年及企業交稅期將至，故該等利好因素將會十分短暫。另一方面，上周二國家發改委、財政部及人行三部委聯手發聲，透過介紹今年的經濟政策，向市場釋出支持經濟的信號，刺激當日中港股市大升。然而，相關政策只屬新瓶舊酒，新意欠奉，相信對股市扭轉中長線下跌勢頭的力量有限。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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