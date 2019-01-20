鄺紫珊：東盟增長強勁　趁低布局

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局加息步伐可望趨向緩和，資金回流亞洲貨幣，升值勢頭較之前明顯，將為區內經濟增長提供後續動力。當中東盟市場勞動力持續增長，加上區域經濟增長仍然強勁，其中菲律賓及印尼股市的企業每股盈利預估值將有上升空間，投資者可考慮持續趁低布局。



去年東盟股市表現未盡如人意，但事實上，東盟國家的內需消費正朝穩定增長，企業盈利均優於其他新興國家。在預期美元不如以往強勢下，投資者可適度參與東盟股市。



縱使受匯率與加息影響，東盟企業的盈利預期亦有下調，但相比MSCI新興市場，下調幅度相對輕微。據了解，不論是東盟的內需消費，或參與固定投資等市場指標，年增率仍維持在相對高水平，反映東盟的基本面仍然穩健，在中美貿易戰衝擊全球供應鏈的影響下，東盟國家有望因此受惠。



東盟多國在新興亞洲區域經濟中，都有望因貿易戰而受惠。原因在於東盟無論是科技或非科技產業，一向已在中美經濟相關的製造供應鏈中穩站一定的規模及布局。以科技行業為例，屬於低階電子零組件製造等訂單，將有機會轉至馬來西亞、越南等東盟國家，以降低雙邊關稅的影響。



東盟股市在經歷前段時間的修正後，後市再向下行的風險已降低。不過，投資者短期仍需要留意美元走勢、國際局勢變化及匯率變動等因素。由於東盟具勞動人口優勢、內需動力充足，加上政府政策支持行業發展等，企業盈利高增長可望持續。東盟國家的經濟體質經已轉強，配合近期亞洲貨幣普遍升值，反映外資資金已有回流迹象，長線投資東盟市場，回報值得期待。

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