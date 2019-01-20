交銀國際研究部：石藥前景毋須太悲觀

交銀國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中央發布關於監控輔助用藥名單的通知，表示名單上的藥物將會受到密切監控。投資者擔心石藥集團(01093)的恩必普和歐來寧可能面臨監管風險。然而，估計集團主要產品恩必普不大可能列入名單，因為這款1類新藥已獲醫院/病人廣泛接受多年，而且只被河南一省於2018年1月列入輔助用藥名單，故維持恩必普今年約30%的同比銷售增速預測。此外，恩必普的專利權在未來5年維持有效，預計這藥品將在期間保持穩健增長。



石藥集團有三個產品於「4+7」試點城市的帶量採購中流標(即不接受降價)。由於三個產品合計僅佔公司總利潤的1至2%，反映石藥早前的股價跌幅可能過大。此外，留意三家藥企的伊馬替尼在河南省(非試點地區)的帶量採購中集體流標，為保障臨床需要，聯合採購辦公室表示當地醫院可如往常一樣購買所有相關藥品，故認為這應可緩解市場對帶量採購在非試點地區實施的憂慮，但帶量採購在非試點地區的推進和在試點城市的執行進度需要密切關註。短期來說，帶量採購對石藥的利潤率壓力應有所緩解。



石藥股價自帶量採購公布以來下跌了28%，現價相當於2019年市盈率16倍。基於政策憂慮有所緩解，加上石藥積極進行併購和戰略合作，估值顯現吸引力，故維持其2019/2020年每股盈利預測和19.5元之目標價，將評級由中性上調至買入。

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