鄭勤龍：小米屆長線吸納時機？

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，小米集團(01810)在去年7月9日以首個同股不同權的企業身份來港上市，股價最高曾見22.2元，相比招股價升幅約三成。可是，隨後受到中國智能手機市場的增速放緩，股價更於今年1月10日低見9.44元，較招股價跌了約44%。



中國資訊通訊研究院發布的資料顯示，去年內地手機市場總體出貨量4.14億部，按年下降15.6%。美銀美林的研究報告將小米2019年及2020年盈利預測分別下調24%，以反映智能手機出貨量疲軟及銷量的放緩，並將其目標價由11元降至9元。摩根大通則預計，小米旗下的印度市場有下行風險，將今年底目標價由原來18元大幅下降至10.5元。



然而，金融市場是一個零和遊戲，每當有人看淡的同時，必然有人看好。小米董事長雷軍在日前表示，去年小米成功進入了全球80多個國家和地區，其中30個國家和地區的手機市場進入了前五名，並且在去年第3季度的海外市場收入已佔集團總收入的43.9%。



雷軍更宣布小米和紅米分開營運，紅米Redmi專注極致性價比，主攻電商市場，小米則專注中高端和新零售。



從玄學角到分析，「小米」五行屬土，而「紅米」更隱藏火生土之象，在現時下元八運及將來的下元九運甚為有利。紅米獨立於小米分開營運，除了可各自形成自己的體系外，亦有助消費者增加兩者的辨識度，更可分散企業投資的風險。



在禁售期滿當日，小米發公告稱，控股股東承諾未來一年不出售所持股份，有助穩定股價。物聯網一向都是小米的優勢，小米集團未來五年將持續投入100億元於智慧物聯(AIoT)，開啟智慧商務新概念。



德銀發表研報稱，小米的整體情況有望在2019年下半年迎來復甦，對小米的股票維持買入評級。花旗銀行稱，對小米的長遠發展持正面看法，認為小米硬體品牌的轉型正在逐漸步入正軌，維持對小米的買入評級。。



日後當5G時代來臨，將會帶動智慧手機行業新一輪的換機潮，但要大規模普及並獲取大幅盈利仍需要漫長的時間。小米股價近月的大幅調整，已很接近各大金融機構的合理水平，若以長線投資為目標的話，相信目前已到達逐步趁低吸納的良機。

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