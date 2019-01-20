潘梓生：期銅遇阻力睇位沽

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，自美股於聖誕節後見底急速反彈，投資情緒迅速回升，油價、美股已反彈至接近各自的重要阻力位。推升市場情緒原因不少，包括聯儲局有望於今年停止加息，中美貿易戰有望達成協議等，都是市場一直憂慮的最重要因素出現逆轉，因此資產市場大幅反彈非常合理。由此觀之，避險情緒也因此有望消退，日圓已從裂口跳升後大幅回落，美元近日回升，相信黃金及白銀等避險資產也將見下跌。



基本金屬價格尚算落後，不過銅價自1月最低位至今也已回升近6%。市場憧憬中國推出更多救市措施，令基本金屬價格也作出反彈。不過，當好消息持續被消化，其他資產市場價格也升至阻力位置，在市場預期中國難再以基建方式推動經濟的情況下，基本金屬的反彈也將可能暫告一段落。



技術上，銅價在6,100美元是過去多月重要支持位置，上月中銅價在失守6,100美元後拾級而下，並一度再創下超過年半低位。因此在利好消息逐步消退，銅基本面未有明顯改善，以及技術位的重重阻力下，投資者可考慮於6,100美元沽出期銅，並先以5,950美元作為目標，止蝕可定於6,200美元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

