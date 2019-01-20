新盤部署：The Carmel首推118伙分層戶　售樓處人頭湧湧

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel周日(20日)首度開售分層單位118伙，據現場所見，早上9時許已有近300名準買家及代理在售樓處樓下電梯大堂排隊等候，出現大排長龍的情況。



售樓處場面熱鬧，發展商並提供早餐予準買家。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，稍後將公布最新銷情。



該批單位實用面積介乎259至881方呎，平均呎價11,517港元，其中103伙售價於600萬元以下；最低售價為332萬元，呎價由9,488元起。

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