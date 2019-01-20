徐惠芳：油價短期趨勢向上

國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國部分部門繼續停擺，數據或未能如預公布。金融市場波動和全球增長放緩擔憂等，令美國加息步伐放慢。此外，地緣政治問題、英國脫歐進程、歐元區經濟衰退等，均影響歐洲、英國的加息預期。



截止1月17日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trus)的黃金持倉量為797.71噸，按日不變。金價在每安士1,290美元整固，下方支持1,270、1,250美元。



CME美國聯儲觀察顯示，美國聯儲局今年1月維持利率不變的機會為98.4%，加息和減息的機會分別為0%和1.6%。美匯指數在96水平上落，下方支持95.20、94.80。



石油輸出國組織(OPEC)月報顯示，美國石油製品淨進口按月每日減少34.3萬桶，至每日120.4萬桶，料今年全球原油需求量為每日1.0008億桶，全球原油需求增長為每日129萬桶。經合組織(OECD)11月原油庫存較前值28.83億桶減少了70萬桶，較5年均值高2,300萬桶，預期2019年非油組原油供應增長為每日210萬桶。紐約期油連升3周，上周五歐市在每桶52.6美元整固，趨勢往上，下方支持50.5、47.6美元。

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