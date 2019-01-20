備戰星期一：名家教路愈睇愈醒

港股上周走勢級級為上，主要受惠人行降準及持續逆回購放水，恒指上周五(18日)收報27,090點，全周累升423點。散戶未來應該怎部署？不妨參考周日《東方產經》各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，華潤電力(00836)在近期出現了向上突破的走勢，股價上衝至16港元水平，創3年多以來的新高。該股屬防守力強、估值不貴的品種，依然是資金目前配置流入的對象，建議可繼續關注股價強勢回整時的吸納機會。

【葉尚志：華潤電力回調吸納】

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2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，受政策扶持推動，近期汽車及家電等內需相關股繼續受資金追捧。同時，臨近農曆新年，加上人民幣走勢回穩，亦為消費及博彩等行業提供短線炒作藉口。事實上，由於實體經濟於短期內難以明顯好轉，大市出現炒股不炒市的機會較大。加上憧憬中央將積極維穩，料未來的貨幣及財政政策均有較大寬鬆空間，相關行業受惠程度大，有望跑贏大市。

【鄺民彬：內需板塊睇高一線】

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3、艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「錢途」專欄表示，美國在貨幣政策、經濟前景兩大因素出現負面因素下，成為拖累美匯主因，亦成為英鎊反彈的重要動力。即市走勢見1.26已成為英鎊短線重要支持位，從年初1.24水平到表決後的1.26水平，短線已成功令英鎊出現前後腳的低位。因此此位已成為投資者買入英鎊偷雞博反彈的止蝕水平，上方阻力位則分別在1.30、1.32水平，留意1.30乃自2018年5月開始出現的下降趨勢線，並為未來一周的阻力位，一旦升破將更確認英鎊見底。

【陳健豪：英鎊「應跌不跌」值得留意】

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4、俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「錢途」專欄表示，踏入2019年環球股市氣氛明顯好轉，MSCI明晟世界股票指數於短短半個月內已急升逾4%。就港股而言，恒指亦由兩萬六樓下回升至兩萬七水平，有盡洗去年頹風之勢。然而，近期利好股市回升的因素，是否有能力扭轉股市由熊市轉回牛市，筆者認為有商榷的餘地。

【趙文傑：利好因素難持久 後市存疑】

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5、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「錢途」專欄表示，去年東盟股市表現未盡如人意，但事實上，東盟國家的內需消費正朝穩定增長，企業盈利均優於其他新興國家。在預期美元不如以往強勢下，投資者可適度參與東盟股市。

【鄺紫珊：東盟增長強勁 趁低布局】

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6、國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「錢途」專欄表示，油組(OPEC)月報顯示，美國石油製品淨進口按月每日減少34.3萬桶至每日120.4萬桶，料今年全球原油日需求量為每日1.0008億桶，全球原油需求增長為每日129萬桶。經合組織(OECD)11月原油庫存較前值28.83億桶減少了70萬桶，較5年均值高2,300萬桶，預期2019年非油組原油供應增長為每日210萬桶。紐約期油連升3周，上周五歐市在每桶52.6美元整固，趨勢往上，下方支持50.5、47.6美元。

【徐惠芳：油價短期趨勢向上】

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